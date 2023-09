Švédskom otriasa vlna násilia, polícii pomôžu aj ozbrojené sily

Nárast bombových a streleckých útokov v septembri je mimoriadny.

ŠTOKHOLM. Švédske ozbrojené sily pomôžu polícii s niektorými povinnosťami, aby pomohla vysporiadať sa s bezprecedentnou vlnou zločinu v ostatných týždňoch.

Premiér Ulf Kristersson oznámil, že jeho vláda budúci štvrtok oznámi návrhy, ako bude armáda spolupracovať s políciou.

Šéf švédskej polície Anders Thornberg skôr počas piatka objasnil, že príslušníci ozbrojených síl nedostanú „priame“ policajné úlohy.

Účasť armády v boji proti zločinu je značne netradičný krok pre Švédsko a zdôrazňuje závažnosť situácie s násilím zločineckých skupín, ktoré si tento mesiac naprieč krajinou vyžiadalo desiatku životov.

„Polícia nemôže všetku prácu robiť sama,“ vyjadril sa Kristersson po stretnutí so šéfmi armády a polície.

Premiér poznamenal, že armáda je už zaneprázdnená zabezpečovaním pripravenosti v dôsledku vojny na Ukrajine, mohla by však pomôcť národnej polícii so znalosťami o výbušninách, logistike a analýzach helikoptér. Podľa jeho slov by sa to pritom dalo urobiť v rámci platných zákonov krajiny.

Gangy často verbujú tínedžerov

Švédsko roky trápi násilie gangov, nárast bombových a streleckých útokov v septembri je však mimoriadny.

V noci na štvrtok pri dvoch separátnych útokoch zomreli traja ľudia, začiatkom týždňa zase dva výbuchy v strednom Švédsku poškodili domy a zranili najmenej troch ľudí.

"Pre Švédsko sú to ťažké časy. Dvadsaťpäťročná žena sa minulú noc ako zvyčajne uložila na spánok, už sa však nikdy nezobudila," uviedol vo štvrtok premiér Kristersson v zriedkavom televíznom prejave k národu. "Budeme na gangy poľovať, porazíme gangy," dodal.

Gangy vo Švédsku často verbujú tínedžerov v sociálne znevýhodnených prisťahovaleckých štvrtiach.

Vlani vo Švédsku zomrelo v dôsledku streľby viac ako 60 ľudí, čo je doteraz najvyšší zaznamenaný počet. Tento rok smeruje k podobnému, možno horšiemu výsledku.

Úrady najnovší nárast násilia pripisujú konfliktom medzi súperiacimi frakciami medzinárodných zločineckých gangov.

Vláde sa nedarí násilie zastaviť

Kristerssonova vláda, ktorá sa ujala moci vlani, sľubovala tvrdé kroky voči zločinu, zatiaľ sa jej však násilie nedarí zastaviť.

Opozícia vraví, že vláda urobila krajinu menej bezpečnou, zatiaľ čo Kristersson viní „nezodpovednú migračnú politiku a zlyhanie integrácie“ bývalej vlády.

Premiér povedal, že je potrebné sprísniť švédske zákony, aby bránili náboru mladých ľudí do gangov, a verí, že vo švédskom parlamente je väčšina na vykonanie vhodných zmien.

Švédska polícia odhaduje, že zhruba 30-tisíc ľudí v krajine je priamo zapojených do zločineckých aktivít gangov, alebo na ne majú väzby. Násilie sa navyše z prostredia veľkých miest rozšírilo aj do menších miest, kde boli násilné trestné činy predtým zriedkavé.

V dôsledku jedenástich zastrelených obetí na životoch je september najkrvavejším mesiacom v krajine od decembra 2019, píše Reuters.

"Zločinecké konflikty v Švédsku sú závažnou hrozbou pre bezpečnosť krajiny," uviedol vo vyhlásení švédsky národný policajný komisár Anders Thornberg.