Sexuálne obťažovanie je problém aj na Antarktíde. Bary tam od nedele nebudú nalievať alkohol

Prípady sa dejú dlhodobo.

WELLINGTON, BRATISLAVA. Na americkej výskumnej stanici McMurdo na Antarktíde nie je veľa možností, ako tráviť voľný čas. Socializovať sa dá v kaviarni a dvoch baroch, tie však od nedele prestanú nalievať alkohol.

Rozhodnutie prichádza mesiac po tom, ako agentúra AP v auguste zverejnila príbehy žien, ktoré kolegovia sexuálne obťažovali. Zamestnávatelia ich sťažnosti v minulosti ignorovali.

Národná vedecká nadácia, ktorá americký antarktický program riadi, však hovorí, že zákaz predaja alkoholu v baroch s prípadmi sexualizovaného násilia nesúvisí. Zamestnankyne zas hovoria, že na arktickej stanici prichádza k obťažovaniu bez ohľadu na to, či páchateľ pil, alebo nie.

"Dobre vedia, že všetky zákazy predaja alkoholu, ktoré nám vnucujú, nič nezmôžu," povedala pre AP Jennifer Sorensen, ktorú na základni podľa vlastných slov znásilnili. Ak to prevádzkovatelia základne myslia vážne, mali by podľa nej začať ženám veriť a uistiť sa, že sa im za to, že prehovorili, nepomstia zamestnávatelia.

V článku sa dočítate aj: aké prípady sexualizovaného násilia sa na stanici odohrali,

ako sa k alkoholu stále bude možné na stanici dostať,

ako zriaďovateľ stanice vysvetľuje svoje rozhodnutie,

aké iné kroky navrhujú ženy na Antarktíde.

Alkohol nehral rolu

Na americkej základni McMurdo býva cez zimu dvesto až tristo ľudí, v lete vyše tisícky. Ženy tvoria asi tretinu tamojšieho osadenstva.