Španielski poslanci opäť neschválili opozičného lídra Feijóoa za nového premiéra

MADRID. Líder španielskych opozičných konzervatívcov Alberto Núňez Feijóo v piatok ani na druhý pokus nezískal dostatočnú podporu poslancov, ktorá by mu umožnila stať sa novým premiérom. Zahlasovalo zaňho 172 poslancov, proti bolo 177.

Líder Ľudovej strany (PP) potreboval podporu jednoduchej väčšiny - čo predstavuje viac hlasov za než proti, pripomína RTVE. Pôvodne získať 173 hlasov, ale jeden z nich napokon anulovali ako neplatný.

Feijóo neuspel ani v prvom hlasovaní v stredu, keď potreboval absolútnu väčšinu - najmenej 176 poslancov z 350 člennej dolnej komory parlamentu. Získal však len 172, pripomína RTVE.

Okrem 137 poslancov svojej Ľudovej strany (PP) ho vtedy podporilo aj 33 poslancov krajne pravicovej strany VOX a po jednom hlase získal od dvoch regionálnych strán (UPN a CCA).

PP v júlových parlamentných voľbách zvíťazila pred Španielskou socialistickou robotníckou stranou (PSOE) doterajšieho predsedu vlády Sáncheza. Ani jedna strana však nezískala dostatočnú podporu ostatných strán na vytvorenie väčšiny schopnej vládnuť a kráľ Filip VI. sa preto rozhodol, že vládu sa ako prvý pokúsi zostaviť víťaz volieb.

V prípade neúspechu kráľ zvolá nové rokovania so zástupcami politických strán, ktoré sa v júlových voľbách dostali do parlamentu, píše RTVE. V takom prípade by sa k moci mohol opäť dostať Sánchez v prípade, ak sa mu podarí získať podporu menších strán, konštatuje AP.

Tento 51-ročný rodák z Madridu je premiérom od júna 2018. Podarilo sa mu zaviesť opatrenia v oblasti práv žien či klimatickej zmeny. Júlové predčasné voľby zvolal po tom, ako jeho strana utrpela porážku regionálnych a komunálnych voľbách výraznú porážku.

V prípade, že sa vládu nepodarí vytvoriť do 27. novembra, uskutočnia sa 14. januára ďalšie parlamentné voľby.