Trump podal žalobu na bývalého príslušníka britskej tajnej služby. Tvrdil, že Trumpa podporoval Putin

Exprezident sa nepokúsi presunúť na žalobu týkajúcu sa volieb.

LONDÝN. Bývalý americký prezident Donald Trump žaluje bývalého príslušníka britskej rozviedky MI6 a jeho konzultačnú firmu.

Informovala o tom v piatok agentúra DPA, ktorá sa odvolala na súdny príkaz zverejnený vo štvrtok.

Ruská tajná služba

Trump podáva žalobu na ochranu údajov proti spoločnosti Orbis Business Intelligence a na jej spoluzakladateľa Christophera Steela, ktorý predtým viedol oddelenie MI6 špecializujúce sa na Rusko.

Podľa súdneho príkazu sa dvojdňové pojednávanie o žalobe má začať 16. októbra, doplnil britský denník The Guardian.

Žiadne ďalšie podrobnosti o prípade nie sú k dispozícii. Očakáva sa, že Trump sa na pojednávaní nezúčastní.

Steele je autorom zložky, ktorá obsahovala tvrdenia, že Trump bol "kompromitovaný" ruskou tajnou službou FSB.

V Steelom spracovaných materiáloch, ktoré boli v roku 2017 zverejnené na webovej stránke BuzzFeed, sa tiež tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin najmenej päť rokov "podporoval a riadil" operáciu na predprípravu Trumpa ako prezidentského kandidáta. Trump tieto tvrdenia poprel.

Pokus o zvrátenie výsledkov volieb

Trump sa nepokúsi presunúť na federálny súd žalobu, ktorú voči nemu vzniesla prokuratúra štátu Georgia. Uviedli to vo štvrtok jeho právnici. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice CNN.

Trump čelí v Georgii žalobe za pokus o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z novembra 2020. Očakávalo sa, že exprezident sa pokúsi prípad presunúť na federálnu úroveň s cieľom uplatniť si imunitu, ktorá sa vzťahuje na predstaviteľov americkej vlády, píše CNN.

Federálne zákony takýto presun umožňujú v prípade, keď sa údajné previnenia vzťahujú na úradné povinnosti obvinených osôb, vysvetľuje stanica.

Trump mal možnosť požiadať o presun prípadu do piatku. Jeho právnici predtým sudcovi oznámili, že exprezident by sa o to mohol pokúsiť. Napokon tak však neurobili.

"Prezident Trump teraz oznamuje súdu (štátu Georgia), že sa nebude snažiť presunúť svoj prípad na federálny súd. Toto rozhodnutie je založené na odôvodnenom presvedčení, že tento ctihodný súd má v úmysle plne a úplne chrániť jeho ústavné právo na spravodlivý proces a zaručí mu náležitý výkon práva," uviedol Trumpov právnik Steven Sadow.

Proces bude prebiehať pred štátom okresným súdom so sídlom v Atlante. Tamojšia prokuratúra v auguste obžalovala Trumpa a ďalších 18 osôb z pokusu o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v Georgii.

Súd neskôr zamietol žiadosť Marka Meadowsa, bývalého šéfa Trumpovej kancelárie, o postúpenie jeho prípadu na federálny súd. O takýto presun požiadali aj ďalší obžalovaní, dodáva CNN.

Trump svoju vinu v žiadnom z týchto prípadov nepriznáva a opakovane tvrdí, že súdne spory sa proti nemu vedú v rámci politicky motivovaného "honu na čarodejnice", lebo chce kandidovať v prezidentských voľbách a vrátiť sa do Bieleho domu.