Pri pokuse dostať sa do Európy po mori zomrelo tento rok viac než dvetisíc ľudí

Ide o prudký nárast.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

NEW YORK. Viac než 2 500 migrantov zahynulo alebo sa stratilo pri pokusoch dostať sa do Európy cez Stredozemné more len v priebehu tohto roka, uviedol vo štvrtok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Informovala o tom agentúra AFP.

"Do 24. septembra bolo len v roku 2023 evidovaných viac ako 2 500 mŕtvych alebo nezvestných," upozornila na pôde Bezpečnostnej rady OSN šéfka kancelárie UNHCR v New Yorku Ruven Menikdiwelaová.

Ide o prudký nárast tohto počtu vzhľadom na 1 680 mŕtvych alebo nezvestných migrantov v rovnakom období minulého roka.

"O životy sa prichádza aj na pevnine, ďaleko od pozornosti verejnosti," dodala Menikdiwelaová.

Pozemná cesta z krajín subsaharskej Afriky, odkiaľ mnohí z migrantov pochádzajú, vedúca k miestam odchodu na tuniskom a líbyjskom pobreží, "zostáva jednou z najnebezpečnejších na svete," upozornila ďalej s tým, že migranti na nej "každým krokom riskujú smrť a závažné porušovanie ľudských práv".

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok New York bude rozdávať migrantom letáky, ktoré ich budú vyzývať, aby išli inam Čítajte

Do od januára do 24. septembra prišlo tento rok po mori do Talianska, Grécka, Španielska, na Cyprus a Maltu približne 186-tisíc ľudí, píše AFP.

Väčšina z nich, zhruba 130-tisíc ľudí, dorazila do Talianska, čo je viac než 83-percentné zvýšenie v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2022.

Čo sa týka východiskových bodov, medzi januárom a augustom tohto roka sa cez Stredozemné more z Tuniska pokúšalo dostať viac než 102-tisíc, kým z Líbye 45-tisíc utečencov.

Zhruba 31-tisíc ľudí bolo zachránených na mori či zadržaných a vylodených v Tunisku a 10-tisíc v Líbyi, dodal UNHCR.