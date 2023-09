Migrantky boli uväznené v nákladiaku medzi ovocím. Do Británie by zrejme nedošli

Francúzska polícia začala vyšetrovať podozrenie z obchodovania s ľuďmi.

LONDÝN. Francúzska polícia v stredu oslobodila skupinu šiestich migrantiek, ktoré boli uväznené v zadnej časti nákladného vozidla prepravujúceho ovocie.

Polícia z francúzskeho regiónu Auvergne-Rhône-Alpes na podnet reportéra BBC našla štyri Vietnamky vrátane maloletej osoby a dve ženy pochádzajúce z Iraku v zadnej časti nákladiaku. Do vozidla podľa vlastných slov nastúpili s prísľubom, že ich bezpečne prevezú do Británie.

Po nečakanej zmene smeru jazdy sa však jedna z nich rozhodla spojiť s britským reportérom, ktorému cez telefón zaslala videá zobrazujúce podmienky vo vnútri vozidla, ako aj jeho polohu.

Podľa reportéra BBC skupina žien sedela na podlahe v stiesnenom priestore a mali problémy s dýchaním. V textových správach sa mladá žena sťažovala aj na zimu.

Reportér následne upozornil francúzsku políciu, ktorá určila polohu nákladiaku a zachytila ho na diaľnici. Francúzska prokuratúra uviedla, že vozidlo pochádza z Litvy. Jeho šoféra zadržali a zároveň začali vyšetrovať pre podozrenie z obchodovania s ľuďmi.

Agentúra AP píše, že tisíce migrantov sa každoročne pokúšajú dostať zo severného Francúzska do Británie, a to buď ukrytí v nákladných autách, alebo na malých člnoch cez Lamanšský prieliv. Obe cesty však môžu byť nebezpečné. V roku 2019 sa 39 migrantov z Vietnamu udusilo v prívese nákladného auta na ceste do Anglicka.