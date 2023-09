Francúzsko vyzvalo Turecko a Maďarsko na ratifikáciu členstva Švédska v NATO

Maďarsko a Turecko v júli oznámili, že nemajú ďalšie výhrady voči vstupu Švédska do NATO, žiadosť však dosiaľ neratifikovali.

HELSINKI. Francúzsko vo štvrtok vyzvalo Turecko a Maďarsko, aby pokročili v ratifikácii žiadosti Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO).

Maďarsko a Turecko v júli oznámili, že nemajú ďalšie výhrady voči vstupu Švédska do NATO, žiadosť Štokholmu však dosiaľ neratifikovali.

"Chceli by sme vidieť Švédsko v NATO a radi by sme videli ako Turecko a Maďarsko splnia, na čom sa dohodli," povedala francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová v Helsinkách.

Maďarský premiér Viktor Orbán tento týždeň uviedol, že neexistujú žiadne naliehavé okolnosti, ktoré by teraz nútili Maďarsko ratifikovať vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Podotkol tiež, že vládna strana Fidesz má problém so švédskym dokumentárnym filmom z roku 2019, v ktorom sa spochybňuje demokracia v Maďarsku.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v júli naznačil, že turecký parlament neratifikuje žiadosť Švédska o vstup do NATO skôr ako v októbri, pripomína AFP. Erdogan však tento týždeň povedal, že turecký parlament dodrží svoj sľub o ratifikácii vstupu Švédska do NATO, ak Spojené štáty vydláždia Ankare cestu k nákupu stíhačiek F-16.

Štokholm požiadal o členstvo v Severoatlantickej aliancii vlani spolu s Helsinkami. Fínsko sa stalo 31. členskou krajinou NATO v apríli.