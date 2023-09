Taylor Swift premietne v Európe koncertný film ešte pred turné

Kde sa dá film pozrieť?

Ak ste si nestihli kúpiť lístky na budúcoročné európske turné popovej speváčky Taylor Swift, jej novinka vás zrejme poteší.

Už 13. októbra príde do európskych kín so svojím koncertným filmom z The Eras Tour (v preklade Turné ér). V rovnaký deň film so zábermi z americkej časti turné, ktorá sa už skončila, premietne aj v Spojených štátoch amerických.

V texte sa dozviete: kde sa bude premietať koncertný film Taylor Swift najbližšie k slovenským mestám,

ako dlho bude film trvať,

ktoré celovečerné filmy posunuli premiéru kvôli Taylor Swift.

Na Slovensko nepríde

Kým lístky na európske turné sa predávali od zhruba 80 eur za najnižšiu triedu lístkov vo Viedni až po stovky eur za VIP balíčky, lístok do kina vyjde fanúšikov speváčky zrejme na zhruba 30 eur podľa výberu miesta na sedenie a krajiny premietania.

Film sa nedostane do slovenských kín, najbližšie ho budú premietať v Rakúsku a Poľsku, kam sa Swift vydá aj na turné.