Maďarská vláda chce na ochranu hraníc nasadiť aj "občiansku stráž"

Dôvodom takéhoto kroku môže byť nedostatok príslušníkov pohraničnej stráže.

BUDAPEŠŤ. Maďarské ministerstvo vnútra zverejnilo návrh zákona, ktorý by posilnil verejnú bezpečnosť a boj proti migrácii.

Okrem iného z neho vyplýva, že by sa do ochrany maďarských hraníc mali zapojiť aj členovia tzv. občianskej stráže.

Návrh zákona, zverejnený na webovej stránke vlády, obsahuje novelizáciu celkom 25 rôznych právnych noriem, od zákona o polícii cez legislatívu týkajúcu sa zdravotníctva, držby zbraní až po využívanie zdrojov Európskej únie.

Úlohou občianskej stráže by bolo "poskytovanie hliadkovej a monitorovacej služby na verejných priestranstvách s cieľom prispieť k ochrane štátnej hranice a predchádzaniu nelegálnej migrácii".

Dôvodom takéhoto kroku môže byť podľa hvg.hu skutočnosť, že je nedostatok príslušníkov regulárnej pohraničnej stráže. Na túto profesiu sa za rok prihlásilo 3596 ľudí, pričom napokon zmluvy podpísalo iba 1565 z nich.

Pri úlohách súvisiacich s ochranou maďarských hraníc pomáhali členovia združení občianskej stráže už aj predtým, do konca roka 2022, no vtedy to robili za osobitný poplatok. Zatiaľ nie je jasné, či by sa tak malo diať aj v zmysle navrhovaného zákona, uzatvára hvg.hu.