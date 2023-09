Do Arménska odíde 120-tisíc karabašských Arménov, obávajú sa etnických čistiek

Azerbajdžan deklaruje, že chce tento región integrovať.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

NEAR KORNIDZOR. Okolo 120-tisíc etnických Arménov, ktorí žijú v Náhornom Karabachu, odíde do Arménska, pretože sa obávajú etnických čistiek zo strany Azerbajdžanu. Pre agentúru Reuters to v nedeľu uviedlo vedenie tohto odštiepeneckého regiónu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Naši ľudia nechcú žiť na území, ktoré je súčasťou Azerbajdžanu. 99,9 percent z nich radšej opustí naše historické územia," povedal predstaviteľ karabašských Arménov David Babajan, ktorý je poradcom Samvela Šahramanjana, prezidenta samozvanej Republiky Arcach.

Delostrelectvom a raketami začal Azerbajdžan v utorkových ranných hodinách ostreľovať svoj Arménmi obývaný odštiepenecký región Náhorný Karabach v rámci "protiteroristickej operácie", ktorej cieľom malo byť "nastolenie ústavného poriadku", pripomenula agentúra DPA.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Arménsko vyzvalo OSN, aby vyslala do Karabachu misiu Čítajte

Voči arménskym separatistom boli azerbajdžanské jednotky vo vojenskej presile. Separatisti sa v priebehu stredy vzdali.

Arménsky premiér Nikol Pašinjan v piatok na rokovaní vlády zopakoval, že nie je bezprostredne potrebné, aby etnickí Arméni v Karabachu opustili svoje domovy.

Dodal však, že Arménsko je v prípade potreby pripravené prijať až 40-tisíc karabašských evakuantov.

Arménsko obvinilo Azerbajdžan z "etnických čistiek a masových zverstiev" voči arménskej populácii v Karabachu.

Azerbajdžan deklaruje, že chce tento región integrovať. Azerbajdžanský minister zahraničných vecí Džejhun Bajramov na pôde OSN avizoval, že jeho krajina je odhodlaná zaručiť obyvateľom Náhorného Karabachu "všetky práva a slobody" v súlade s ústavou a medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv.