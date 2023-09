Migranti nevtrhávajú do Európy, hľadajú podľa pápeža prijatie

Pápežovej návšteve Marseille dominovala práve téma migrácie.

MARSEILLE. Pápež František v sobotu odsúdil "bojovný nacionalizmus" a vyzval na celoeurópsku reakciu na migráciu, aby sa zo Stredozemného mora nestal "cintorín dôstojnosti".

Ľudia, ktorí riskujú svoje životy na mori, totiž podľa neho nepodnikajú vpády do Európy ale hľadajú prijatie.

Pápež František sa prihovoril za prijímanie migrantov počas dlhého príhovoru, ktorý predniesol na záver schôdzke biskupov a mládeže z regiónu Stredozemného mora vo francúzskom meste Marseille.

"(Migrácia) je realitou naše doby – procesom, ktorý zahŕňa tri krajiny okolo Stredozemného mora, a musí byť riadená s rozumnou prezieravosťou vrátane európskej odpovede," uviedol František.

"Najviac zo všetkého rezonuje výkrik bolesti, ktorý mení Stredozemné more, 'mare nostrum', z kolísky civilizácie na 'mare mortuum', cintorín dôstojnosti," uviedol František pričom použil latinské výrazy pre slovné spojenia "naše more" a "more smrti".

Pápež sa takto vyjadril po tom, čo v piatok po príchode do Francúzka uviedol, že ľudí, ktorým hrozí utopenie, keď sú opustení na mori, treba zachrániť.

Pápežovej návšteve Marseille, prístavného mesta, ktoré je celé storočia križovatkou kultúr a náboženstiev, dominovala práve téma migrácie.

Františka privítal v Marseille francúzsky prezident Emmanuel Macron, s ktorým má mať pápež v sobotu pred návratom do Ríma aj stretnutie.

Príhovor o prijímaní migrantov pritom pápež predniesol aj pred Macronom, ktorého vláda plánuje prijať tvrdšie opatrenia na kontrolu migrácie, poukazuje AFP.

Stále prichádzajú tisícky migrantov

Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) prišlo do Európy tento rok cez Stredozemné more asi 178 500 migrantov a asi 2500 ich zahynulo alebo je nezvestných.

Spôsob, akým sa európske krajiny vyporiadavajú s veľkým počtom migrantov prichádzajúcich zo severnej Afriky a Blízkeho východu, sa dostal do popredia po tom, čo minulý týždeň prišli behom niekoľkých dní na taliansky ostrov Lampedusa tisíce migrantov.

Vlády niekoľkých európskych krajín vrátane Talianska, Maďarska či Poľska pritom vedú otvorení kritici migrácie. František tak vyzval ľudí, aby si "vypočuli výkriky bolesti" zo severnej Afriky a Blízkeho východu a odsúdil "zastralý a bojovný nacionalizmus".