Trumpovi pomohol do Bieleho domu. Mediálny magnát Murdoch odchádza, ale nie úplne

Riaditeľom Fox News sa stane jeho syn Lachlan.

Rupert Murdoch v stredu 30. októbra 2019 v New Yorku. (Zdroj: SITA)

Text vyšiel pôvodne v denníku Washington Post.

Rupert Murdoch odstupuje z funkcie predsedu Fox Corporation a News Corp. – impéria, ktoré kedysi prisľúbil opustiť jedine „nohami napred“. Končí tak svoju 70-ročnú kariéru, počas ktorej sa z vydavateľa malých austrálskych novín stal hybnou silou globálnych konzervatívnych médií a politiky.

Vo štvrtok 92-ročný Murdoch oznámil zamestnancom, že sa plánuje stať emeritným predsedom oboch spoločností. Jeho 52-ročný syn Lachlan sa stane jediným predsedom spoločnosti News Corp., ktorá zastrešuje denník Wall Street Journal, ako aj ďalšie tlačené a digitálne médiá, a bude naďalej výkonným predsedom a generálnym riaditeľom spoločnosti Fox Corporation.

Murdochovo spojenie spravodajstva a zábavy zmenilo celého odvetvie. Jeho ochota využívať svoje médiá na presadzovanie svojich politických a obchodných záujmov – najmä v prípade Fox News - z neho urobila postavu, ktorá vzbudzuje obdiv aj strach, a jeho rady vyhľadávali politici a obchodní lídri.

Jeho odchod však prichádza po náročnom období pre spoločnosti aj ich zakladateľa.

Presvedčený o svojej nesmrteľnosti

Rekordné urovnanie žaloby o urážku na cti vo výške 787,5 milióna dolárov, ktoré spoločnosť dosiahla v apríli, prišlo po Murdochovej výpovedi, v ktorej priznal, že neurobil nič, aby zabránil moderátorom Fox News vysielať nepodložené obvinenia z manipulácie hlasovania v prezidentských voľbách v roku 2020. Krátko nato spoločnosť vyhodila populárneho moderátora Tuckera Carlsona, čo viedlo k poklesu sledovanosti.

Napriek desaťročiam vzájomne prospešných vzťahov s politikmi zápasia Murdochovci s tým, ako sa orientovať vo svojom komplikovanom vzťahu s bývalým prezidentom Donaldom Trumpom – kandidátom, ktorého vo voľbách v roku 2016 televízia Fox News podporila, ale na ktorého Murdoch starší v posledných rokoch zanevrel.

Fox News je naďalej najlepšie hodnoteným káblovým spravodajským kanálom a vďaka novej zostave v hlavnom vysielacom čase sa jej podarilo zvrátiť niektoré straty po Carlsonovom odchode.

A hoci rodinný plán nástupníctva bol viac-menej stanovený už niekoľko rokov – mladší brat Lachlana Murdocha, James, opustil spoločnosť v roku 2020 – odovzdanie funkcie ďalšej generácii bolo prekvapením.

Zdalo sa, že Rupert Murdoch sa zdráha obmedziť svoj pracovný program. Keď v roku 2000 prekonal rakovinu prostaty, žartoval: „Teraz som presvedčený o svojej nesmrteľnosti.“ Často pripomínal, že jeho matka Dame Elisabeth Murdoch sa dožila 103 rokov.

„Naše spoločnosti sú v dobrej kondícii,“ povedal Murdoch vo svojom štvrtkovom vyhlásení na rozlúčku so zamestnancami, „rovnako ako aj ja.“

Podľa osoby oboznámenej s jeho pohybom tento týždeň každý deň prišiel do kancelárie spoločnosti v Los Angeles.

Jeho hlboká angažovanosť v jeho mediálnom impériu sa prejavila v priebehu posledných niekoľkých mesiacov, a to nielen prepustením Carlsona, ktorého rastúca protiukrajinská rétorika vo vysielaní a zákulisná neúcta k manažérom trápila Murdocha, ale aj najatím Emmy Tucker z britských Sunday Times, ktorá mala blízko k Murdochovmu najužšiemu okruhu, ako šéfredaktorky denníka.

V posledných rokoch však bojoval aj so zdravotnými problémami, vrátane vážneho pádu a ťažkého priebehu covidu. Minulý rok sa rozviedol so svojou štvrtou manželkou, bývalou herečkou a modelkou Jerry Hall, a potom sa nakrátko zasnúbil s inou ženou, no po niekoľkých týždňoch sa rozišli.

Rozdelenie milujúcej spoločnosti

Murdoch ako 21-ročný zdedil jedny noviny v austrálskom Adelaide a vybudoval z nich celosvetové mediálne impérium, ktoré okrem Fox News a Fox Sports zahŕňa aj New York Post, vydavateľský gigant HarperCollins a britské noviny Sun a Times.

V roku 1985 získal americké občianstvo, aby splnil zákonnú požiadavku, že vlastniť americké televízne stanice môžu len americkí občania. Vytvoril televízne stanice Fox a Fox News. Jeho čistý majetok sa odhaduje na 8,26 miliardy dolárov podľa agentúry Bloomberg a až 17,4 miliardy dolárov podľa Forbesu.

Murdochovo impérium však utrpelo viacero úderov, počnúc škandálom s obťažovaním telefonických hovorov, ktorý v roku 2011 zachvátil jeho britské noviny. To viedlo k zatvoreniu jeho bulvárneho denníka News of the World, odstúpeniu a väzeniu niektorých jeho vrcholových manažérov a strate významných obchodných príležitostí, ako bol napríklad pokus o kúpu plnej kontroly nad satelitnou vysielacou spoločnosťou BskyB.

O dva roky na to Murdoch rozdelil svoju milovanú spoločnosť News Corp. na dve časti, čím oddelil zdanlivo toxické aktíva svojich britských novín od svojich televíznych a filmových majetkov, ktoré sa premenovali na 21st Century Fox.

V roku 2017 však predal väčšinu 21st Century Fox spoločnosti Disney za 71,3 miliardy dolárov – podľa ľudí oboznámených so vzťahmi v rodine, ktorí hovorili pod podmienkou anonymity, ho k tomu čiastočne dohnalo skľučujúce konkurenčné prostredie, ako aj neschopnosť dohodnúť sa so synmi Lachlanom a Jamesom na pláne pre budúcnosť spoločnosti.

Zostávajúca spoločnosť s označením Fox Corporation pozostávala predovšetkým z Fox News, Fox Sports a televíznych staníc Fox.

Murdoch síce sníval o opätovnom spojení oboch polovíc svojho impéria pod rovnakú firemnú štruktúru, ale pokus o jeho uskutočnenie tento rok stroskotal, keď sa proti tomu postavili hlavní akcionári.

Boj o moc

Jeho rozhodnutie odstúpiť upevňuje výkonnú úlohu Lachlana Murdocha na čele oboch spoločností. Rupert Murdoch si stále zachováva svoju pozíciu v rodinnom fonde, ktorý kontroluje podnik. Má štyri hlasy, zatiaľ čo jeho dospelé deti – Lachlan, Elisabeth, James a Prudence – majú po jednom hlase.

Keď zomrie, každý z nich bude mať rovnaký hlas pri rozhodovaní o budúcnosti rodinného impéria. Murdochove dve najmladšie deti, ktoré má s jeho treťou bývalou manželkou, Grace a Chloe, nemajú vo fonde žiadne hlasovacie právo.

Lachlan Murdoch sa síce vyhýba politickým vzťahom, aké pestoval jeho otec, ale zdieľajú spoločnú konzervatívnu ideológiu. Rupert Murdoch vo svojom liste na rozlúčku zamestnancom, v ktorom sa obul do „samoúčelnej byrokracie“ a „elít“, napísal, že jeho vlastný otec „pevne veril v slobodu a aj Lachlan je absolútne oddaný tejto veci“.

Rodokmeň mediálneho magnáta Ruperta Murdocha. (zdroj: TASR)

Aj keď odchod jeho otca do dôchodku upevňuje jeho pozíciu, neznamená to, že Lachlan má v budúcnosti zaručenú kontrolu nad spoločnosťou.

Ľudia blízki Jamesovi Murdochovi, ktorého politika je viac stredová ako politika jeho otca a brata, vyslovili v súkromí myšlienku, že po Rupertovej smrti by sa James mohol pokúsiť zmobilizovať svoje sestry a externých investorov pre svoju víziu Fox News ako stredopravého média.

Súčasní a bývalí vedúci pracovníci spoločnosti Fox tiež spomínajú možnosť predaja spoločnosti, čo sa zdalo takmer nemožné, keď bol generálnym riaditeľom Rupert Murdoch.

„Fox News čelí nebezpečnejšej situácii než len generačnej výmene vo vedení ,“ povedala Lynne Vincent, docentka na Whitmanovej škole manažmentu na Syrakúzskej univerzite. „Čím dlhšie je výkonný riaditeľ vo funkcii, tým zložitejší a náročnejší býva prechod.“

Prechovávanie nevraživosti

Murdochov odkaz v podnikaní a médiách sa bude prelínať s odkazom čoraz viac extrémnej politiky, ktorú presadzuje Trump a moderátori na Fox News, ktorí ho obhajovali.

Murdoch nikdy nepodporoval Trumpa na sto percent, ale hneď ako si newyorský realitný magnát upevnil svoju pozíciu republikánskeho lídra vo volebných pretekoch v roku 2016, Fox News sa rozhodli pre obojstranne výhodnú spoluprácu. Predaj spoločnosti Disney prebehol bez regulačného odporu zo strany Trumpovej administratívy a Trump mal zdanlivo otvorenú pozvánku do Fox News.

Ich vzťahy však začali chladnúť v mesiacoch pred voľbami v roku 2020. Murdoch neschvaľoval Trumpovo riešenie pandémie koronavírusu a začal svojim spolupracovníkom hovoriť, že podľa neho Trump pravdepodobne prehrá voľby s Joeom Bidenom.

Počas volebnej noci, keď Fox News predpovedala, že sa štát Arizona obráti v prospech Bidena, nariadil rozzúrený Trump svojmu zaťovi Jaredovi Kushnerovi, aby Murdocha vyzval na odvolanie predpovede. Murdoch to odmietol a Trump začal čoraz hlasnejšie kritizovať Fox News.

Aby však Fox získal späť svojich divákov, podporovateľov Trumpa, začali niektorí moderátori rozvíjať nepravdivé tvrdenia o Trumpovom volebnom podvode, aj keď manažéri v zákulisí dúfali, že sa od bývalého prezidenta odpútajú.

Dokumenty odhalené tento rok v rámci veľkolepej žaloby za urážku na cti od spoločnosti Dominion Voting Systems odhalili, že Murdoch a ďalší vrcholoví manažéri prechovávali nevraživosť voči Trumpovi, a to pred aj po útoku na Kapitol 6. januára 2021, ktorý uskutočnili stúpenci odchádzajúceho prezidenta.

Začiatkom roku 2021 Murdoch v súkromnom e-maile napísal, že dúfa, že „zariadi, aby Trump bol nikto“. Paul D. Ryan, člen predstavenstva Fox News a bývalý predseda Snemovne reprezentantov, približne v tom istom čase povedal výkonnému pracovníkovi korporácie, že Rupert aj Lachlan situáciu vnímajú ako „obrovský zlomový bod na udržanie Trumpa pri zemi a posunutie sa ďalej“.

Apel na guvernéra

Chvíľu sa zdalo, že Murdochove mediálne majetky venujú viac pozornosti kľúčovému Trumpovmu vyzývateľovi na kandidatúru v roku 2024, floridskému guvernérovi Ronovi DeSantisovi.

Nedávno však Murdoch priamo osobne apeloval na republikánskeho guvernéra Glenna Youngkina z Virgínie, aby kandidoval na prezidenta, informoval minulý mesiac denník Washington Post.

Trump medzitým pokračoval v spolupráci so stanicou Fox News, hoci vzťahy s ňou zostávajú napäté a často ju a rodinu, ktorá ju vedie, kritizuje – najmä po tvrdom letnom rozhovore s moderátorom Bretom Baierom.

Murdoch bol počas svojej kariéry známy ako vášnivý klebetník a vorkoholik. Pravidelne volal najvyšším manažérom spravodajstva vo svojich médiách, aby sa vyjadrili k aktuálnym správam.

Murdochova rozlúčková správa zamestnancom naznačila, že sa to nemusí zmeniť ani po jeho odchode do dôchodku.

„Budem sledovať naše vysielanie kritickým okom, s veľkým záujmom čítať naše noviny, webové stránky a knihy a obracať sa na vás s myšlienkami, nápadmi a radami,“ napísal. „Keď navštívim vaše krajiny a spoločnosti, môžete očakávať, že ma uvidíte v kancelárii v piatok neskoro popoludní.“

Na tejto správe sa podieľal aj Will Sommer.