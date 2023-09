Juhokórejský parlament otvoril cestu k zatknutiu lídra opozície

I Če-mjong drží hladovku na protest proti neschopnosti a násilným opatreniam"vlády.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

SOUL. Juhokórejský parlament prekvapivo zbavil lídra opozície imunity a umožnil tým jeho prípadné zatknutie pre podozrenia z korupcie. Výsledok hlasovania bol prekvapivý, pretože juhokórejské Národné zhromaždenie ovláda opozícia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa prokuratúry je líder Demokratickej strany (DPK) I Če-mjong zapletený do korupčného prípadu firmy podozrivej z nelegálneho prevodu ôsmich miliónov dolárov do Severnej Kórey. Je tiež obvinený zo zanedbania povinností vo funkcii primátora v meste Seongnam, čím mestskej spoločnosti spôsobil škodu 15 miliónov dolárov.

I Če-mjong všetky obvinenia odmieta, označil ich za "jednoznačne nezákonné a nespravodlivé" a požiadal všetkých členov svojej strany v parlamente, aby návrh zamietli. Za zbavenie imunity napriek tomu hlasovalo 29 z nich, uvádza juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.

I Če-mjong od 31. augusta drží hladovku na protest proti "neschopnosti a násilným opatreniam" vlády. Kritizuje ju tiež za to, že nezabránila Tokiu vypustiť do oceánu odpadovú vodu z fukušimského jadrového reaktoru. V pondelok ho v súvislosti s hladovkou previezli do nemocnice, prokuratúre to však nezabránilo, aby ešte v ten istý deň vydala na neho zatykač.

Jeho úspechy v politickom živote zatienila séria škandálov vrátane špekulácií o jeho spojení s organizovaným zločinom.