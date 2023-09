Bez uznania práv Palestínčanov na Blízkom východe mier nebude, vyhlásil palestínsky prezident Abbás

USA sa takmer vzdali serióznych rozhovorov s radikálnou pravicovou vládou izraelského premiéra Netanjahua.

NEW YORK. Mier na Blízkom východe sa nemôže dosiahnuť bez dvojštátneho riešenia a uznania práv Palestínčanov. Uviedol to na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku palestínsky prezident Mahmúd Abbás. Podľa agentúry AFP vyslal varovanie Saudskej Arábii v ohľadne jej zvažovania uznania Izralea.

"Tí, ktorí si myslia, že na Blízkom východe môže zavládnuť mier bez toho, aby si palestínsky ľud užíval plné, legitímne štátne práva, sa mýlia," uviedol 87-ročný prezident, ktorý opätovne vyzval generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na zvolanie medzinárodnej konferencie o vytvorení palestínskeho štátu.

Spojené štáty, historický sprostredkovateľ v mierových rokovaniach medzi oboma stranami, sa takmer vzdali serióznych rozhovorov s radikálnou pravicovou vládou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Vláda presadila kontroverzné dohody na okupovanom západnom brehu Jordánu.

Konferencia OSN "môže byť poslednou možnosťou zachrániť dvojštátne riešenie a zabrániť ďalšiemu zhoršeniu situácie, ako aj ohrozeniu bezpečnosti a stability nášho regiónu i celého sveta," pokračoval Abbás.

Výroky palestínskeho prezidenta prišli deň po tom, čo Netanjahu na stretnutí s de facto vodcom Saudskej Arábie korunným princom Muhammadom bin Salmánom diskutoval o normalizácii vzťahov medzi oboma krajinami s tým, že tento proces je "čoraz bližší".

Izrael i Spojené štáty sa domnievajú, že izraelské vzťahy so Saudskou Arábiou, kde sa nachádzajú dve najvýznamnejšie svätyne islamu, by boli významné pre vývoj na Blízkom východe.