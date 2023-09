ChatGPT vykráda knihy. Spisovatelia žalujú jeho tvorcu

Medzi žalobcov patrí aj autor Hry o tróny.

Text vyšiel pôvodne v denníku Washington Post.

Niektorí z najznámejších svetových spisovateľov sa tento týždeň spojili, aby zažalovali výrobcu ChatGPT za to, že použil ich diela na trénovanie nástrojov umelej inteligencie. Pridali sa tak k rastúcej skupine umelcov, hudobníkov a spisovateľov, ktorí sa snažia zabrániť technologickým spoločnostiam, ako je OpenAI, ťažiť z ich práce bez toho, aby za ňu zaplatili.

K žalobe, ktorú vedie skupina Authors Guild, sa pripojili spisovatelia ako George R. R. Martin, Jodi Picoultová, Jonathan Franzen a George Saunders. Pridáva sa k rastúcemu zoznamu žalôb na ochranu autorských práv proti OpenAI a iným spoločnostiam zaoberajúcim sa umelou inteligenciou, vrátane žaloby komičky Sarah Silvermanovej a žaloby spisovateľov Mony Awadovej a Paula Tremblaya.

Zbierky pirátskych kníh

Sťažnosť tvrdí, že spoločnosť OpenAI skopírovala diela autorov „vo veľkom, bez povolenia alebo protihodnoty“ a použila ich na trénovanie svojich „veľkých jazykových modelov“ - obrovských algoritmov, ktoré poháňajú nástroje ako ChatGPT. „Podstatou týchto algoritmov je systematická krádež v masovom meradle,“ uvádza sa v dokumente.

Žaloba je najnovším počinom v prebiehajúcej diskusii o tom, ako by sa mali nástroje umelej inteligencie školiť a či spoločnosti, ktoré za nimi stoja, majú niečo dlhovať pôvodným tvorcom tréningových dát.

Veľké jazykové modely sa zvyčajne trénujú na miliardách viet textu stiahnutých z internetu, vrátane spravodajských článkov, Wikipédie a komentárov na sociálnych sieťach. Spoločnosť OpenAI a ďalšie spoločnosti zaoberajúce sa umelou inteligenciou, ako napríklad Google a Microsoft, konkrétne neuvádzajú, aké údaje používajú, ale kritici umelej inteligencie už dlhší čas majú podozrenie, že medzi ne patria známe zbierky pirátskych kníh, ktoré už roky kolujú na internete.

V žalobe autori žiadajú náhradu škody za „stratenú možnosť udeliť licenciu na ich diela“ a súdny príkaz proti spoločnosti OpenAI, aby jej zakázal naďalej používať ich diela vo svojich tréningových údajoch.

Hovorca spoločnosti OpenAI sa odmietol vyjadriť k prebiehajúcemu súdnemu sporu.

Problém s technologickými firmami

Technologické spoločnosti tvrdili, že ich používanie údajov získaných z internetu na trénovanie umelej inteligencie je legálne na základe koncepcie spravodlivého použitia - ustanovenia v autorskom práve, ktoré umožňuje ľuďom čerpať z práce iných, ak sa konečný výsledok dostatočne líši od originálu. Vlastníci obsahu uvádzajú, že nástroje umelej inteligencie často vytvárajú obrázky, ktoré sú veľmi podobné pôvodným dielam ľudí ako dôkaz, že ich výtvory sú kopírované.

Štrajkujúci hollywoodski scenáristi a herci chcú zasa od televíznych a filmových produkčných spoločností záväzok, že nepoužijú umelú inteligenciu ako náhradu ich práce.

Spravodajské organizácie zablokovali spoločnostiam využívajúcim umelú inteligenciu prístup k ich webovým stránkam. Niektorí vydavatelia zároveň podpísali dohody o priamom predaji svojho obsahu technologickým spoločnostiam.

Agentúra Associated Press poskytla licenciu na svoj archív spoločnosti OpenAI a Universal Music Group uzavrela dohodu so spoločnosťou YouTube o vykonávaní experimentov s tým, ako by sa umelá inteligencia mohla použiť na tvorbu hudby.