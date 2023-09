Rusko má nové ciele. Útočí na nákladné autá s ukrajinskou úrodou

Ukrajinci očakávajú vyššiu úrodu, než sa predpokladalo.

Text vyšiel pôvodne v agentúre Bloomberg.

Ukrajinskí poľnohospodári pracujúci na druhej vojnovej žatve očakávajú veľkú úrodu. Ibaže nevedia, koľko z nej sa vôbec dostane na trh.

Ruské útoky na vývozné trasy cez Čierne more aj Dunaj zostávajú pre prepravu plodín, ktoré pomáhajú nasýtiť svet, riskantné. To sťažuje a predražuje prepravu nákladu cez Európu a zásoby obilia sa tak hromadia na Ukrajine.

Okrem toho mnohí poľnohospodári musia vyvážať plodiny sami po tom, ako sa veľké obchodné spoločnosti po invázii Moskvy z krajiny stiahli.

„Každý ukrajinský poľnohospodár sa teraz stal vývozcom a logistom,“ povedal Mykola Gapejev, výkonný riaditeľ prevádzkovateľa prístavu Ascet Shipping. „Je zrejmé, že nemôžeme rýchlo a efektívne prepravovať rovnaké objemy, ktoré sme prepravovali cez prístavy v Odese, po železnici alebo po Dunaji. Zázraky sa nedejú, ak nie je pripravená infraštruktúra.“

Dodávky Ukrajiny ako kľúčového vývozcu základných potravín vrátane kukurice, pšenice a slnečnicového oleja sú dôležité, pretože pomáhajú udržať pod pokrievkou globálnu infláciu potravín. Hoci celková úroda je stále približne o štvrtinu nižšia ako pred vojnou, dosahuje lepšie výsledky, ako sa očakávalo, a je vyššia ako minulý rok.

V článku sa dočítate: koľko ton obilia sa podarilo na Ukrajine vypestovať,

kade sa obilie z Ukrajiny odosiela,

čo sú nové ciele ruských dronov.

Drahé možnosti prepravy

Vďaka priaznivému letnému počasiu sa zvýšila úroda obilnín a olejnín. Ukrajinská obilná asociácia odhaduje celkovú úrodu na úrovni približne 80 miliónov ton, čo je o osem percent viac ako v minulom roku a výrazne viac, ako sa predpokladalo v predchádzajúcich prognózach.

Medzinárodná rada pre obilniny očakáva, že produkcia obilnín v krajine dosiahne takmer 59 miliárd ton. Začiatkom roka sa predpokladalo, že by mohla dosiahnuť 47 miliárd ton.

Ukazuje sa však, že dostať úrodu do sveta je ťažké, dokonca aj keď Kyjev tento týždeň prvýkrát po mesiacoch poslal malú zásielku obilia cez Čierne more, pretože sa snaží vzdorovať blokáde kritickej vodnej cesty zo strany Moskvy. Okrem iného, je príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či cez tento koridor budú môcť putovať veľké dodávky.

Zatiaľ veľká časť ukrajinského vývozu odchádza cez Dunaj, ako aj cez železničné a kamiónové trasy do Európskej únie. Zdĺhavé alternatívy sú spornou otázkou, pre ktorú niektoré krajiny EÚ zaviedli vlastné zákazy dovozu z Ukrajiny, keď blok ukončil obmedzenia.

Tieto možnosti sú čoraz drahšie. Podľa Alexa Lissitsa, člena predstavenstva Ukrajinského agropodnikateľského klubu, sa prepravné sadzby v dunajských prístavoch pohybujú okolo 70 až 80 eur za tonu, čo je približne dvojnásobok oproti minulému roku.

Vojna nielenže poškodila ukrajinský vývoz, ale pomohla aj Moskve upevniť jej pozíciu na medzinárodnom trhu s pšenicou. Ďalšia bohatá úroda znamená, že Rusko bude už druhý rok po sebe vyvážať rekordné množstvá obilia, čo pomôže udržať ceny na uzde.

Pokračujúce útoky

Vyhliadka na straty na Ukrajine znamená, že malí pestovatelia môžu začať opúšťať toto odvetvie a predávať majetok, povedal Rafael Goroian, majiteľ miestneho obchodníka Prometey Group.

Firma pôsobí v dunajskom prístave Reni a po útoku Ruska na terminály využíva nákladné autá ako dočasné sklady. Drony sa však teraz zameriavajú aj na nákladné vozidlá a Goroian očakáva, že útoky budú pokračovať. To je na vrchole prekážok spôsobených presmerovaním vývozu z Čierneho mora.

„Dunajské prístavy pracujú na hranici svojich možností - fyzicky nie sú schopné naložiť viac, a to ani pri veľkých investíciách,“ povedal Goroian, ktorý nedávno otvoril pobočku v Egypte, aby podporil svoje ukrajinské podnikanie. Využívanie železničných a cestných trás tiež nie je ideálne pre vysoké nákladym na tranzit cez Európu, povedal.

Obáva sa, že by to mohlo mať dlhodobý vplyv na ukrajinskú výrobu. Kým predtým sa úsilie poľnohospodárov sústreďovalo na siatie, zber a predaj obchodníkom, teraz musia zvládať ďalšiu logistiku a vyššie náklady.

V budúcnosti môžu niektorí zasiať len to, čo si myslia, že dokážu predať.

„Teraz každý chápe, že obrovské množstvá plodín spôsobujú problémy,“ povedal Nazar Malyniak, partner analytickej spoločnosti SmartFarming. „Výrobca nevie, kde ich má predať a ako ich dodať.“

Na tejto správe sa podieľali aj Daryna Krasnolutska a Megan Durisin.