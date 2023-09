Talianska premiérka vyzvala na reformu Bezpečnostnej rady OSN

Reforma by mala podľa Meloniovej zabezpečiť spravodlivejšie geografické rozdelenie kresiel.

NEW YORK. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v stredu vyzvala na reformu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN). Uviedla to vo svojom prejave na 78. Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, informuje agentúra ANSA.

"Taliansko podporuje potrebu reformy Bezpečnostnej rady OSN, aby bola reprezentatívnejšia, transparentnejšia a efektívnejšia," povedala Meloniová. Reforma by podľa jej slov mala zabezpečiť spravodlivejšie geografické rozdelenie kresiel v tejto 15-člennej rade a posilniť aj regionálne zastúpenie.

Dodala, že štruktúra BR OSN by nemala byť "uzamknutá na výsledku konfliktu, ktorý sa skončil pred 80 rokmi, v inom storočí, v inom tisícročí".

Na reformu BR OSN vyzval v New Yorku aj nemecký kancelár Olaf Scholz. Žiadal, aby v nej väčší vplyv získali krajiny Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky.

Bezpečnostná Rada Organizácie Spojených národov má v súčasnosti päť stálych členov (Spojené štáty, Rusko, Čínu, Francúzsko a Spojené kráľovstvo), ktorí disponujú právom veta.

Desiatich nestálych členov volí Valné zhromaždenie OSN podľa regionálneho kľúča na funkčné obdobie dva roky, ktoré sa začína vždy 1. januára, kedy sa polovica nestálych členov vymení. Uznesenia BR OSN sú záväzné na rozdiel od rozhodnutí ostatných orgánov OSN.