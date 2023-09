Južná Kórea by reagovala na prípadnú ruskú vojenskú spoluprácu so Severnou Kóreou

Išlo by o priame ohrozenie.

NEW YORK. Ak by Rusko pomohlo Severnej Kórei vylepšiť jej zbrojné programy výmenou za pomoc vo vojne na Ukrajine, Soul by to považoval za "priamu provokáciu", ktorá by si vyslúžila reakciu.

Uviedol to v stredu juhokórejský prezident Jun Sok-jol na 78. Valnom zhromaždení OSN.

Severokórejský vodca Kim Čong-un minulý týždeň navštívil Rusko a počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom prehĺbili vzťahy oboch krajín.

"Je paradoxné, aby stály člen Bezpečnostnej rady OSN, poverený ako najvyšší ochranca svetového mieru, viedol vojnu napadnutím inej suverénnej krajiny a dostal by zbrane a munície od režimu, ktorý očividne porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN," uviedol Jun.

Dodal, že severokórejský jadrový program je vážnou hrozbou pre mier v indicko-tichomorskej oblasti aj vo svete.

Washington počas návštevy Kima v Rusku upozornil na črtajúcu sa dohodu, v ktorej rámci by Pchjongjang poskytol Moskve zbrane pre vojnu na Ukrajine výmenou za technológiu balistických rakiet. Tá podlieha sankciám OSN uvaleným na KĽDR.

"Ak (Severná Kórea) získa informácie a technológie potrebné na zlepšenie svojich schopností v oblasti zbraní hromadného ničenia výmenou za podporu Ruska konvenčnými zbraňami, bude takáto dohoda priamou provokáciou, ktorá ohrozí mier a bezpečnosť nielen Ukrajiny, ale aj Južnej Kórey," pokračoval juhokórejský prezident.

Dodal, že Soul so svojimi spojencami sa v takomto prípade nezostanú nečinne prizerať.

Akékoľvek aktivity napomáhajúce zbrojným programom Severnej Kórey sú na základe rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN zakázané. Putin tvrdí, že Rusko, jeden z piatich stálych členov BR OSN "nikdy nič neporuší", pripomína Reuters.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že Rusko chce prehĺbiť vzťahy s KĽDR vo všetkých možných oblastiach. Putin minulý týždeň na stretnutí s Kimom prijal pozvanie na návštevu Severnej Kórey a ponúkol mu, že Rusko jedného z občanov KĽDR vyšle do vesmíru.