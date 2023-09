Klimatická zmena otvorila brány do pekla, odkázal Guterres

Generálny tajomník OSN žiada dodržanie klimatickej dohody.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

NEW YORK. Klimatická zmena spôsobená závislosťou ľudstva od fosílnych palív "otvorila brány do pekla", vyhlásil v stredu v prejave na úvod klimatického summitu Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku Generálny tajomník OSN António Guterres.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Guterres svojím prejavom na Summite klimatických ambícií narážal na "hrozné horúčavy" a "bezprecedentné požiare" zhoršované emisiami skleníkových plynov.

Zároveň však zdôraznil, že budúcnosť zatiaľ nie je daná, takže je možné ju zmeniť, ak sa podarí udržať globálne otepľovanie na úrovni 1,5 stupňa Celzia, čo je cieľ stanovený parížskou klimatickou dohodou z roku 2015.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čaputová prezentovala na pôde OSN kroky na ochranu klímy a znižovanie emisií Čítajte

Lesné požiare zachvátili od začiatku roka rozsiahle územia po celom svete, najmä však v Kanade, Spojených štátoch, Grécku či Turecku. V Kanade podľa tamojších úradov stále vyčíňajú desiatky požiarov, pričom podľa portálu Canadian Geographic tam zhorelo už vyše 15,2 milióna hektárov porastov, čo je viac než trojnásobok rozlohy Slovenska.

Požiare v Grécku si toto leto vyžiadali najmenej 26 životov. Väčšinu z obetí tam predstavovali migranti, ktorí uviazli v lese neďaleko hranice s Tureckom.

Klimatická zmena nezintenzívňuje výhradne len lesné požiare, no zvyšuje aj frekvenciu výskytu a intenzitu hurikánov a tajfúnov, ktoré následne pustošia pobrežia silným vetrom a záplavami, aké nedávno zasiahli napríklad Hongkong, Bulharsko, Turecko, či Grécko.

Vedci varujú, že so stúpajúcou teplotou planéty budú takéto výkyvy počasia stále častejšie a intenzívnejšie.