Moskva sa pokúsila narušiť Starlink na Ukrajine, ukazujú dokumenty tajných služieb

Pre Ukrajincov je služba Starlink životne dôležitá.

Text vyšiel pôvodne v denníku Washington Post.

Nové podrobnosti o tom, ako pre vypnutú satelitnú internetovú službu Starlink nemohla Ukrajina minulý rok podniknúť útok na ruské lode na Kryme, pálčivo pripomenuli životnú dôležitosť tohto zariadenia pre kyjevské sily. A tiež to, že úspech na bojisku čiastočne závisí od rozmarov miliardára Elona Muska.

Muskova spoločnosť SpaceX vyslala terminály Starlink na Ukrajinu po ruskej invázii vo februári 2022, keď Moskva prerušila všetky ostatné komunikačné služby. Odvtedy vysokorýchlostné satelitné terminály Starlink tvoria základ digitálnej komunikácie ukrajinskej armády.

Uhniezdené v zákopoch, zakryté maskovaním na vrchole obrnených vozidiel a hučiace v zaprášených veliteľských centrách, malé terminály WiFi sú také nevyhnutné, že mnohí vojaci hovoria, že ich absencia by ohrozila ich životy.

Moderné vojnové zóny sú závislé od digitálnej komunikácie, ktorá si vyžaduje rýchly a bezpečný internet. Na Ukrajine pomáha dátový tok Starlinku prenášať informácie z bezpilotných lietadiel pozdĺž celého bojiska, čo umožňuje veliteľom sledovať nepriateľské sily v reálnom čase a koordinovať delostrelecké údery oveľa rýchlejšie ako prenos rovnakých informácií cez vysielačky.

Podľa úradov je na Ukrajine približne 42-tisíc terminálov Starlink, ktoré zabezpečujú vojenskú, vládnu a civilnú komunikáciu, keďže Rusko neúnavne útočí na civilnú infraštruktúru.

Služba zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu aj v ukrajinskej protiofenzíve, pretože poskytuje vojakom prenosné komunikačné možnosti vo vidieckych oblastiach pozdĺž južného frontu, ktoré sú príliš vzdialené, alebo tam, kde boli poškodené a zničené mobilné veže.

Terminály poskytujú aj pripojenie pre smartfóny a tablety, ktoré robia všetko od pomoci vojakom udržiavať aktuálne informácie v skupinových rozhovoroch až po spustenie aplikácií, ktoré pomáhajú vypočítať informácie o zameraní pre batérie húfnic. Tie isté zariadenia s pripojením Starlink vojaci často používajú na komunikáciu s blízkymi doma alebo v zahraničí a na nahrávanie videí z bojiska na sociálne médiá.

Obavy z vplyvu

Počas nedávnej operácie v severovýchodnej Luhanskej oblasti v blízkosti ruských línií terminál Starlink čerpal údaje WiFi pre trojčlenný tím útočných dronov, čo pilotovi umožnilo sledovať skupinový chat s aktuálnymi informáciami o polohe a pohybe nepriateľa v reálnom čase.

Viktor Stelmakh, veliteľ jednotky útočných dronov v 68. brigáde Jaeger, použil tieto informácie na nasadenie niekoľkých bezpilotných lietadiel a zhodenie granátov na nepriateľské pozície. Pri úderoch, ktoré pozorovali reportéri denníka Washington Post, bolo zranených niekoľko ruských vojakov.

Podrobnosti o Muskovej úlohe pri obmedzovaní služby Starlink sú zahrnuté v novej biografii miliardára a podnikateľa od Waltera Isaacsona. Podrobnosti z knihy o Muskovej úlohe ako prvé uviedlo CNN. Odhalenia v Isaacsonovej knihe znovu vyvolali obavy z vplyvu, ktorý má spoločnosť SpaceX a Musk ako jej majiteľ na vojnu na Ukrajine.

V októbri 2022 ukrajinské námorné drony nemohli útočiť na ruské lode so základňou na Kryme, pretože služba Starlink nebola dostupná v okolí okupovaného polostrova, ktorý Rusko v roku 2014 nezákonne napadlo a anektovalo.

Ukrajinskí a americkí predstavitelia sa podľa úryvku z knihy obrátili priamo na Muska v shahe o zapnutie služby. „Od vládnych orgánov prišla naliehavá žiadosť o aktiváciu Starlinku až po Sevastopoľ,“ uviedol Musk v piatok na sociálnej sieti X, ktorú vlastní a ktorá bola predtým známa ako Twitter. Mal na mysli krymské prístavné mesto, ktoré je už dlho sídlom ruskej Čiernomorskej flotily. Rusko si po rozpade Sovietskeho zväzu ponechalo toto veliteľstvo na základe nájomnej zmluvy s Ukrajinou.

V rozhovore s Isaacsonom Musk vyjadril neochotu, aby sa jeho služba použila na takýto útok. „Zjavným zámerom je potopiť väčšinu kotviacej ruskej flotily,“ povedal Musk Isaacsonovi. „Ak by som súhlasil s ich požiadavkou, potom by sa spoločnosť SpaceX výslovne podieľala na veľkom vojnovom akte a eskalácii konfliktu.“

Spoločnosť SpaceX neodpovedala na žiadosť o komentár. Ukrajinskí predstavitelia upozorňujú, že ruská invázia na Krym v roku 2014 a na celú Ukrajinu v roku 2022 boli podľa medzinárodného práva nezákonnými aktmi agresie a údajnými vojnovými zločinmi.

Koktail neznalosti a veľkého ega

Vo štvrtok Mychajlo Podoľak, poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kritizoval obmedzenia služby Starlink a uviedol, že mali za následok smrť civilistov.

„V dôsledku toho sú zabíjaní civilisti, deti,“ napísal Podoľak na X.

„Je to cena za koktail ignorancie a veľkého ega,“ pokračoval Podoľak. „Otázkou však stále zostáva: Prečo niektorí ľudia tak zúfalo chcú obhajovať vojnových zločincov a ich túžbu vraždiť? A uvedomujú si, že páchajú zlo a podporujú zlo?“

Ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov, ktorého rezort sa priamo zaoberá spoločnosťou Starlink, na žiadosť o komentár nereagoval.

Muskova schopnosť kontrolovať ukrajinské vojenské operácie znepokojila aj niektorých v Pentagone. Spojené štáty poslali zbrane v hodnote miliárd dolárov na pomoc Ukrajine pri obrane proti ruskej invázii. Ministerstvo obrany súhlasilo s tým, že zaplatí nákladné účty za služby Starlink po hrozbách Muska, že prestane poskytovať služby zadarmo.

Ukrajinské jednotky používajú Starlink v každej oblasti konfliktu a spoliehajú sa na službu prakticky pri každej úlohe, ktorá si vyžaduje digitálnu komunikáciu.

Zvýšené riziká

Vojak vzdušného prieskumu s volacím znakom Labrador povedal, že Starlink poskytuje značnú výhodu oproti ruským schopnostiam. Viaceré informácie z bezpilotných lietadiel poskytujú veliteľom a prieskumníkom na jednej obrazovke prehľad o celej situácii. Pozorovacie drony sledujúce delostreleckú paľbu môžu podľa jeho slov rýchlo a presne odosielať údaje o mieste dopadu, čo umožňuje posádkam húfnic rýchlo upraviť zameranie a zasiahnuť cieľ.

Labrador, rovnako ako ostatní vojaci, hovoril pod podmienkou, že bude identifikovaný len svojím volacím znakom v súlade s ukrajinskými vojenskými pravidlami.

Strata Starlinku by Ukrajinu prinútila vrátiť sa k tradičnejšej komunikácii, ako je rádio alebo iné, horšie alternatívy. Podľa neho by sa to dalo zvládnuť, ale vyžadovalo by si to ťažké kompromisy. Povedal napríklad, že tam, kde sa používa digitálna komunikácia medzi zákopmi, by vojaci možno museli opustiť relatívne bezpečie, aby si informácie odovzdali ústne.

„To sú ďalšie riziká,“ povedal. „Dá sa povedať, že absencia alternatívy k Starlinku zvýši úmrtnosť a zranenia.“

Prístup na internet cez Starlink pomohol vojakom aj vtedy, keď sa potrebovali dostať k výcvikovým príručkám a získať viac informácií o moderných zbraniach a vybavení, ktoré dostali zo Západu, povedal Rusyn, zástupca veliteľa 49. pešieho práporu Karpatská Síč.

„Ak by v určitom momente prestali fungovať, nebol by to koniec sveta, ale výrazne by to zhoršilo našu situáciu na fronte a našu efektivitu,“ dodal Rusyn.

Nevyhnutný aj pre reportérov

Starlink poskytuje mimoriadne dôležitú záchrannú linku aj pre civilistov.

Pred rokom, po tom, ako prekvapivý ukrajinský postup oslobodil pásy územia na severovýchode krajiny, sa civilisti vymanili z informačnej bubliny kontrolovanej Ruskom. Celé mesiace, keď bola väčšina mobilných a internetových služieb prerušená, sa nemohli spojiť so svojimi blízkymi v iných častiach Ukrajiny. Dokonca aj niekoľko dní po tom, ako sa mestá a obce vrátili pod ukrajinskú kontrolu, sa niektorí nemohli spojiť so svojimi rodinami a potvrdiť, že prežili.

Napríklad v meste Izium, keď si ukrajinskí vojaci zriadili základňu a pripojili svoj Starlink - mierne poškodený z predchádzajúceho ostreľovania -, sa miestni obyvatelia zhromaždili, aby sa pripojili na sieť a hovorili s príbuznými, niekedy prvýkrát od prvých dní ruskej invázie vo februári 2022.

Novinári, ktorí pokrývajú vojnu, vrátane novinárov z denníka Washington Post, tiež bežne používajú Starlink. Je to jediný spôsob, ako posielať správy, fotky a videá z oblastí, ktoré inak nemajú funkčné internetové služby.

Podľa uniknutých hodnotení amerických spravodajských služieb, ktoré získal denník Washington Post, ukrajinské používanie služby Starlink vyvolalo silnú reakciu Moskvy vrátane experimentovania s tajnými prostriedkami elektronického boja určenými na neutralizáciu tejto služby.

Ruská armáda celé mesiace testovala spôsoby, ako narušiť komunikačné spojenie nad Ukrajinou, uvádza sa v utajovaných dokumentoch. V správe sa však neuvádza, či boli testy úspešné, alebo mali zamýšľaný účinok.

Na tejto správe sa podieľali aj Siobhán O'Grady a David L. Stern.