Blokáda Taiwanu by pre Čínu predstavovala veľké riziko, uviedol Pentagón

WASHINGTON. Čínska blokáda Taiwanu by bola pre Peking obrovským rizikom a pravdepodobne by zlyhala, zatiaľ čo vojenská invázia voči tomuto ostrovu by bola mimoriadne náročná. Uviedli to vysokopostavený predstaviteľ Pentagónu Ely Ratner a americký generál Joseph McGee.

Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu prisľúbila, že jedného dňa získa nad Taiwanom úplnú administratívnu moc, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčila ani použitie sily.

Čína v uplynulých rokoch zosilňuje vojenský tlak na Taiwan a v Taiwanskom prielive organizuje rozsiahle vojenské cvičenia simulujúce blokádu ostrova. Taiwan navyše takmer na dennej báze vo svojom okolí zaznamenáva aktivitu čínskych bojových lietadiel a lodí.

Vysokopostavený predstaviteľ Pentagónu pre záležitosti indicko-tichomorskej oblasti Ely Ratner zastáva názor, že blokáda Taiwanu by bola pre Čínu "monštruóznym rizikom".

"Pravdepodobne by (blokáda) neuspela a pre Čínu by predstavovala obrovské riziko eskalácie, kde by pravdepodobne musela zvážiť, či je ochotná začať útočiť na komerčné lode," povedal Ratner výboru americkej Snemovne reprezentantov pre ozbrojené sily.

Podľa jeho slov by bola blokáda Taiwanu zničujúca pre medzinárodné spoločenstvo a pravdepodobne by vyvolala širokú reakciu, ktorej by sa Peking snažil vyhnúť.

Ratnera doplnil armádny generál Joseph McGee, podľa ktorého čínska blokáda Taiwanu nie je vysoko pravdepodobná vojenská možnosť. "Je oveľa jednoduchšie hovoriť o blokáde, ako skutočne blokádu uskutočniť," dodal.

McGee hovoril aj o možnosti čínskej vojenskej invázie na Taiwan, ktorá by podľa neho bola veľmi náročná. Poukázal pritom na hornatý terén ostrova a skutočnosť, že Taiwan delí od pevninskej Číny Taiwanský prieliv, ktorý by čínska armáda musela prekonať. "Museli by zhromaždiť desaťtisíce, možno státisíce vojakov na východnom pobreží a to by bol jasný signál," skonštatoval McGee.