Klimatickí aktivisti v Berlíne postriekali farbou Brandenburskú bránu

BERLÍN. Klimatickí aktivisti z environmentálnej skupiny Posledná generácia (Letzte Generation) v nedeľu postriekali oranžovou farbou všetkých šesť stĺpov Brandenburskej brány v nemeckom hlavnom meste Berlín.

Polícia uviedla, že v súvislosti s incidentom zadržala niekoľko ľudí.

Aktivisti podľa vlastných slov použili na postriekanie ikonického berlínskeho monumentu hasiace prístroje. Oranžovú farbu nasprejovali aj na priľahlé námestie Pariser Platz, na ktorého ploche tiež zanechali oranžové stopy.

Od pondelka ohlásili klimatickí aktivisti z Letzte Generation časovo neobmedzené blokády berlínskych ulíc a ďalších protestných akcií.

Iniciatíva Posledná generácia organizuje protesty od roku 2022. Jej členovia sa napríklad priliepajú k cestám a blokujú tak dopravu, na čo niektorí vodiči reagujú nahnevane, či dokonca aktivistov fyzicky napadnú.

Medzi pôvodné požiadavky Poslednej generácie patrilo obmedzenie maximálnej rýchlosti na diaľniciach na 100 kilometrov za hodinu alebo vytvorenie orgánu zloženého z vybraných občanov, ktorý by diskutoval o tom, ako by sa Nemecko mohlo do roku 2030 stať klimaticky neutrálnym. Nedávno k tomu pridali aj upustenie od využívania fosílnych palív do roku 2030.