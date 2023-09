V Stredozemnom mori treba podľa von der Leyenovej posilniť letecké aj námorné hliadky

Predsedníčka Európske komisie chce bojovať s prevádzačstvom.

LAMPEDUSA. V Stredozemnom mori je potrebné posilniť letecké aj námorné hliadkovanie v záujme boja proti nelegálnej migrácii.

Počas nedeľňajšej návštevy juhotalianskeho ostrova Lampedusa, ktorý v súčasnosti zažíva silný nápor migrantov, to uviedla predsedníčka Európske komisie Ursula von der Leyenová.

Podľa šéfky eurokomisie by sa mohlo posilnenie hliadok realizovať prostredníctvom európskej pohraničnej agentúry Frontex. Vyjadrila pritom podporu rozšíreniu už existujúcich námorných misií v Stredozemnom mori alebo vytvoreniu nových.

Von der Leyenová sa na Lampeduse, kde za posledné dni dorazili tisíce nových migrantov, stretla s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Spoločne s ňou navštívila tamojšie preplnené migračné centrum a tiež prístav, kam denne prichádzajú nové člny s migrantmi.

Šéfka EK tiež prisľúbila, že EÚ zakročí proti "brutálnemu" prevádzačskému biznisu a že urýchli tiež navracanie nelegálnych migrantov, nespĺňajúcich kritériá na udelenie azylu, do krajín ich pôvodu. "O tom, kto prichádza do EÚ a za akých podmienok, budeme rozhodovať my. Nie prevádzači," prisľúbila.

Premiérka Meloniová žiada prijatie takých opatrení, ktoré by zabránili tomu, aby sa migranti vôbec vydávali na cestu. Okrem iného vyzvala na námornú blokádu severnej Afriky. Takýto krok však šéfka EK vo svojom vyjadrení nespomenula.

V hlavnom prijímacom centre na ostrove bolo vo štvrtok ráno zhruba 7000 ľudí, hoci tam majú kapacity len pre 400 osôb. Väčšinu z tisícov migrantov, ktorí tam prišli v posledných dňoch, následne previezli na Sicíliu alebo na taliansku pevninu. Podľa Červeného kríža ich tam aktuálne zostáva asi 1500, ale stále prichádzajú noví. Len v priebehu soboty ich dorazilo vyše 600.

Od začiatku roka už prišlo do Talianska približne 127 000 migrantov - takmer dvakrát viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022. Mnohí z nich prichádzajú práve na malý ostrov Lampedusa, ktorý leží len zhruba 113 kilometrov od pobrežia Tuniska a 200 km od Sicílie.