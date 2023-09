Prezidentka Čaputová priletela do New Yorku, zúčastní sa Valného zhromaždenia OSN

V Spojených štátoch čaká prezidentku pestrý program.

NEW YORK. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová priletela v sobotu neskoro večer nášho času do New Yorku, kde sa počas nasledujúceho týždňa zúčastní na 78. Valnom zhromaždení OSN. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.

V stredu Čaputová vystúpi s prejavom v rámci všeobecnej rozpravy. Bude to jej posledné vystúpenie na pôde OSN vo funkcii prezidentky.

Čaká ju recepcia organizovaná Bidenom

V nedeľu má naplánované rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Hovoriť budú o dominantných témach Valného zhromaždenia, najmä o bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine a o riešení klimatickej krízy.

Prezidentka v New Yorku vystúpi aj na Summite trvalo udržateľného rozvoja, ktorý je jednou z najdôležitejších udalostí tohoročného Valného zhromaždenia.

Zúčastní sa aj na recepcii organizovanej americkým prezidentom Joeom Bidenom.

Aký je Čaputovej program v New Yorku

Program pracovnej cesty prezidentky do USA sa v nedeľu začne stretnutím so slovenskou komunitou žijúcou v Spojených štátoch. Zúčastní sa aj na omši v kostole sv. Jána Nepomuckého a sv. Františky Xaviery Cabrin na Manhattane.

Prezidentka sa stretne aj s mladými Slovákmi, ktorí študujú na univerzitách v New Yorku a učiteľkami slovenčiny z víkendových slovenských škôl v New Yorku a New Jersey.

Okrem toho počas týždňa otvorí Slovak Pro summit, ktorého cieľom je prepájať úspešných slovenských profesionálov a odborníkov, ktorí pôsobia v Spojených štátoch a majú záujem svojimi skúsenosťami a znalosťami pomôcť v rozvoji Slovenska.

Program cesty vyvrcholí galavečerou pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenska a Česka a 30 rokov členstva v OSN, na ktorej prezidentka spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom privíta ďalšie hlavy štátov, ako aj významné osobnosti slovenskej a českej komunity v Spojených štátoch.

Prezidentka sa späť na Slovensko vráti v piatok 22. septembta.