Ničivé povodne v meste Darna si vyžiadali už 11 300 obetí

Rozsiahle povodne v prístavnom meste Darna spôsobila búrka Daniel.

TRIPOLIS. Na 11 300 vzrástol počet obetí ničivých povodní v meste Darna na východe Líbye. Uviedla to líbyjská pobočka Červeného polmesiaca.

Rozsiahle povodne v prístavnom meste Darna spôsobila búrka Daniel, ktorá sa východnou časťou Líbye prehnala v nedeľu. V dôsledku búrky sa tam pretrhli dve neďaleké priehrady a záplavy zničili štvrtinu mesta Darna. Miestne úrady predtým potvrdili približne 5500 úmrtí.

Podľa líbyjského Červeného polmesiaca je v meste naďalej nezvestných 10 100 ľudí. Záplavy pripravili o strechu nad hlavou najmenej 30-tisíc obyvateľov, tvrdí Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Svetová meteorologická organizácia (WMO) vo štvrtok upozornila, že väčšine úmrtí spôsobených ničivými záplavami v Líbyi sa dalo zabrániť, ak by tamojšie systémy včasného varovania a krízového riadenia fungovali správne.

S lepšie fungujúcou koordináciou "mohli (úrady) vydať výstrahy a orgány krízového riadenia by boli schopné vykonať evakuáciu ľudí," uviedol generálny tajomník WMO Petteri Taalas novinárom v Ženeve. Ak by došlo k zmienenej evakuácii, počet obetí by bol podľa neho oveľa nižší.