Turecký súd zamietol žalobu na rozpustenie poprednej organizácie za práva žien

Obvinenia boli nezákonné a nepodložené, povedala generálna tajomníčka organizácie Ataselimová.

ISTANBUL. Súd v Istanbule v stredu zamietol žalobu tureckej prokuratúry na rozpustenie jednej z najväčších organizácii na ochranu práv žien v krajine.

Prokuratúra podala žalobu na skupinu We Will Stop Femicide (Zastavíme vraždenie žien) vlani v apríli. Skupina bola obvinená z vykonávania činností, ktoré sú v rozpore so "zákonmi a morálkou".

"Obvinenia boli nezákonné a nepodložené," povedala pre DPA generálna tajomníčka organizácie Fidan Ataselimová. Verdikt "nám dáva nádej na právny štát", dodala, pričom kritizovala úrady za snahu "potlačiť práva žien" v Turecku.

Pred budovou súdu sa pred vyhlásením rozsudku zhromaždili podporovatelia tureckých aktivistov, ktorí stredajší rozsudok privítali jasotom a potleskom.

Organizácia We Will Stop Femicide bojuje proti vraždám a násiliu páchanom na ženách od svojho založenia v roku 2010. Podľa jej predstaviteľov bol súdny proces s organizáciou politicky motivovaný.

Skupina kritizovala najmä rozhodnutie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana odstúpiť od Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, známeho aj ako Istanbulský dohovor. Tureckí konzervatívci tvrdia, že tento dohovor propaguje homosexualitu a ohrozuje tradičné rodinné hodnoty.

Vlani v Turecku zavraždili celkovo 334 žien, vyplýva z bilancie skupiny We Will Stop Femicide.