Mercedes, helikoptéra, živé homáre aj vína z Francúzska. Ako vyzerá Kimov obrnený vlak

Vlaky majú vystužené steny aj podlahy.

Článok pôvodne vyšiel na webe Aktuálně.cz

MOSKVA. Nie očakávaný ruský prístav Vladivostok, ale kozmodróm Vostočnyj sa stal miestom schôdzky Vladimira Putina a severokórejského diktátora Kim Čong-una.

Rokovali o zbraniach a munícii, ktoré môže KĽDR dodať ruskej armáde pre vedenie vojny na Ukrajine. Kim odišiel za hranice svojej krajiny prvýkrát od roku 2019 a použil na to tradičný dopravný prostriedok. Dlhý obrnený vlak, prekypujúci luxusom.

Nie je jasné, koľko obrnených vlakov má Kim Čong-un k dispozícii. Juhokórejské spravodajské služby sa domnievajú, že asi šesť.

Ten, s ktorým diktátor teraz pricestoval do Ruska, má olivovo zelenú farbu a niekoľko desiatok vagónov. Juhokórejčania tvrdia, že vodcov vlak môže mať až deväťdesiat vagónov, ale obvyklý počet je desať až pätnásť.

Neexistujú žiadne oficiálne fotografie interiéru vlaku ani technické údaje. Je to prísne strážené štátne tajomstvo a každý, kto by "vypustil" akékoľvek informácie alebo zábery, by sa v najizolovanejšej krajine sveta veľmi pravdepodobne vystavil nebezpečenstvu popravy.

Napriek tomu juhokórejská spravodajská služba získala prostredníctvom svojich zdrojov určité informácie.

Vlaky vodcu majú špeciálne vystužené steny a podlahy, aby vydržali silné výbuchy. Súčasťou vlaku je aj nákladný vagón s vrtuľníkom pre prípad, že by Kim Čong-una bolo potrebné kvôli nebezpečenstvu evakuovať.

Vlak má jedáleň, vozeň pre hostí, Kimovu kanceláriu a spálňu alebo vagón na stretnutia s ministrami a poradcami.

Zdravotnícky personál a diktátorova ochranka majú vlastné špeciálne vozne. Jeden vagón je garáž na trati, kde sú zaparkované dve obrnené vozidlá Mercedes-Maybach S600 Guard. Jeden z nich mohli ľudia vidieť v roku 2019, keď sa ním Kim odviezol na kórejské hranice na stretnutie s juhokórejským prezidentom.

Francúzske vína a špeciality

Severokórejská železnica je veľmi stará a obrnený vlak s vodcom jazdí maximálnou rýchlosťou šesťdesiat kilometrov za hodinu. Keď prekročí hranice do Ruska, musí vymeniť podvozok kvôli odlišnému rozchodu koľají.

V Rusku a vo väčšine krajín bývalého Sovietskeho zväzu je rozchod koľají širší ako inde vo svete.

Do vlaku nastúpi len málo ľudí, ktorí nemajú blízko k diktátorovi. Jedným z mála cudzincov, ktorí cestovali na palube tohto pancierového vlaku, je ruský vládny pracovník Konstantin Pulikovskij.

V roku 2001 dostal za úlohu sprevádzať vtedajšieho severokórejského vodcu Kim Čong-ila vo vlaku, ktorý cestoval po koľajniciach až do Moskvy. Cesta mu trvala viac ako dva týždne.

"Pili vína ako Bordeaux alebo Beaujolais, objednané z Francúzska. Kuchári mali živé homáre. Mohli sme si objednať akúkoľvek špecialitu kórejskej, čínskej, japonskej, ruskej alebo francúzskej kuchyne," spomína Pulikovskij.

Severokórejská tlačová agentúra KCNA pred niekoľkými rokmi zverejnila fotografiu z vlaku, na ktorej sú kožené sedadlá v ružovej farbe.

Kim zvyčajne cestuje do Ruska alebo Číny, ale v roku 2019 urobil výnimku. Vlakom sa vydal do vietnamského hlavného mesta Hanoj na samit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Cesta vtedy trvala dva a pol dňa.

Cesta z Pchjongjangu do Vladivostoku, ktorá je dlhá necelých 700 kilometrov, trvá dvadsať hodín.

Na svoj prvý samit s Trumpom o rok skôr v Singapure letel Kim Čong-un výnimočne lietadlom Boeing 747, ktoré si prenajal od spoločnosti Air China.

Severokórejská letecká flotila, ktorú tvoria najmä staré ruské lietadlá Tu-154, sa už zrejme nezdá byť pre vodcu a jeho sprievod bezpečná.

Kimovmu otcovi Kim Čong-ilovi sa nakoniec stal vlak osudným. (zdroj: TASR/AP)

Kim Ir-senova rozpínavosť

Kimovmu otcovi Kim Čong-ilovi sa však nakoniec stal vlak osudným. Koncom roka 2011 v ňom zomrel počas jednej zo svojich tzv. inšpekčných ciest. Príčinou smrti bol zrejme infarkt.

V roku 1984 jeho otec a prvý severokórejský vodca Kim Ir-sen absolvovali pravdepodobne najdlhšiu cestu vlakom v histórii.

Jeho obrnený vlak prechádzal cez Moskvu a vtedajší Sovietsky zväz do Poľska, NDR, Československa, Maďarska, Juhoslávie, Rumunska a Bulharska.

Vlak zastavil na prvom nástupišti pražskej Hlavnej stanice 4. júna 1984. V ten deň obmedzil železničnú dopravu, pretože severokórejská strana požadovala, aby dve hodiny pred a po ňom neprešiel na žiadnom mieste trate žiadny iný vlak.