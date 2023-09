McCarthy nariadil vyšetrovanie Bidena, môže viesť k impeachmentu

Výbor Snemovne reprezentantov začne vyšetrovanie.

WASHINGTON. Výbor americkej Snemovne reprezentantov začne vyšetrovanie, ktoré môže viesť k impeachmentu demokratického prezidenta Joea Bidena v súvislosti s obchodnými aktivitami jeho rodiny.

Oznámil to republikánsky predseda snemovne Kevin McCarthy.

Vyšetrovanie sa podľa McCarthyho zameria na „obvinenia zo zneužitia právomocí, obštrukcií a korupcie“ voči Bidenovi. Republikáni vyšetrujú prezidenta od januára, keď prevzali kontrolu nad Snemovňou. Vypočúvania nenašli žiadne konkrétne dôkazy o Bidenovom pochybení.

Upozornili však na obchodné transakcie prezidentovho syna Huntera, ktoré sú podľa republikánov pochybné, a tiež na Bidenovu vedomosť o aktivitách jeho syna.

Ide o prvý krok v politickom procese, ktorý by mohol vyústiť do hlasovania o impeachmente v Snemovni reprezentantov. V prípade, že ho schvália jednoduchou väčšinou, mohol by nasledovať proces v Senáte.

McCarthy v krátkom vyhlásení uviedol, že existujú „vážne a dôveryhodné“ obvinenia týkajúce sa prezidentovho správania. „Tieto obvinenia spolu vytvárajú obraz kultúry korupcie,“ skonštatoval.

Hunter Biden v súčasnosti čelí federálnemu vyšetrovaniu pre možné daňové trestné činy súvisiace s jeho zahraničnými obchodnými záujmami.