Rokovania medzi Saudskou Arábiou a Izraelom vzbudzujú nádej pre Palestínu

Pre izraelského premiéra sú rokovania s Palestínčanmi iba pro forma.

Text vyšiel pôvodne v agentúre Bloomberg.

Palestínski predstavitelia začali diskutovať s USA a Saudskou Arábiou o tom, aké ústupky by mohli získať z prípadnej normalizácie vzťahov medzi Saudskoarabským kráľovstvom a Izraelom.

Ide o zmenu prístupu palestínskeho vedenia, ktoré pred troma rokmi odmietlo účasť na rozhovoroch, v rámci ktorých Izrael nadviazal formálne vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi, Bahrajnom a Marokom.

Podľa viacerých osôb oboznámených s rozhovormi zástupcovia palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása na stretnutiach s predstaviteľmi USA a Saudskej Arábie predložili sériu požiadaviek. Patrí medzi ne zmrazenie židovských osád na západnom brehu, opätovné otvorenie kancelárie Organizácie pre oslobodenie Palestíny (PLO) vo Washingtone, plné členstvo v OSN a finančná podpora od Saudskej Arábie.

Rozhovory prebiehajú v čase, keď sa americká a izraelská vláda usilujú o historickú dohodu medzi Saudskou Arábiou a Izraelom, ktorá by mohla zmeniť geopolitiku Blízkeho východu.

Washington rokuje s Rijádom, ktorý možno nakoniec uzná Izrael výmenou za bezpečnostné záväzky USA a americkú pomoc pri výstavbe jadrových elektrární. Saudská Arábia sa tiež usiluje o ústupky voči Palestínčanom zo strany izraelskej vlády.

Rozhovory sú plné komplikácií a dohoda medzi Izraelom a Saudskou Arábiou nie je ani zďaleka istá. USA nedávno uviedli, že je pred nimi ešte dlhá cesta.

Skutočné výhody

Ministerstvo zahraničných vecí USA bezprostredne nereagovalo na žiadosť agentúry Bloomberg o komentár. Národná bezpečnostná rada uviedla, že nebude rokovať verejne, a dodala: „Hoci sme sa konštruktívne zapojili, aby sme zistili, čo je možné, v tomto súbore otázok nás čaká ešte dlhá cesta.“

V pondelok izraelský poradca pre národnú bezpečnosť Tzachi Hanegbi povedal, že Palestínčania boli „veľmi aktívni“.

„Rozprávajú sa s Američanmi, s nami, so Saudskoarabmi,“ povedal na konferencii o bezpečnosti v Izraeli.

Izrael je „veľmi naklonený tomu, aby existovala významná palestínska zložka v rámci jasných hraníc, ktoré stanovil premiér“, dodal bez ďalšieho vysvetlenia.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že Izrael neurobí nič, čo by mohlo poškodiť jeho bezpečnosť, a mnohí členovia jeho krajne pravicovej koalície sú proti akýmkoľvek ústupkom Palestínčanom.

Americkí predstavitelia podľa viacerých osôb oboznámených s priebehom rokovaní vyzvali Palestínčanov, aby boli realistickí. Administratíva prezidenta Bidena zároveň dúfa, že dohoda so Saudskou Arábiou prinesie Palestínčanom skutočné výhody, uviedli.

„Interná analýza Palestínčanov hovorí, že pravdepodobnosť, že sa tak stane, nie je vysoká,“ povedal Ghassan Khatib, politológ a bývalý minister palestínskej vlády. „Nechcú znížiť svoje požiadavky zadarmo. Najlepšie by asi bolo stáť bokom, vyhýbať sa kritike, ale nebyť toho súčasťou.“

Požiadavky Palestínčanov sú predbežné a neformálne a mnohí ich predstavitelia zostávajú skeptickí, uviedli viacerí z nich. Ich verejný postoj je taký, že nebudú akceptovať nič iné ako dvojštátne riešenie založené na hraniciach z roku 1967, v súlade s dve desaťročia starou arabskou mierovou iniciatívou.

No aj tak si každý musí nájsť svoje miesto v novom svetovom poriadku, povedal jeden palestínsky predstaviteľ po víkendovom samite skupiny 20, na ktorom oznámili plány na vybudovanie železničného a námorného koridoru z Indie do Európy cez Saudskú Arábiu a Izrael. Palestínčania podľa neho nie sú výnimkou.

Políčko na zaškrtnutie

Saudská Arábia sa líši od arabských štátov, s ktorými Izrael podpísal dohody v roku 2020. Je to najväčšia ekonomika Blízkeho východu a Netanjahu neustále hovorí o tom, ako normalizácia vzťahov s kráľovstvom posilní bezpečnosť jeho krajiny, a to aj tým, že odradí Irán od agresie proti Izraelu.

Saudskoarabi sú tiež iniciátormi Arabskej mierovej iniciatívy z roku 2002 a už roky prejavujú sympatie k Palestíne.

Jednou z palestínskych požiadaviek, ktorá bola splnená, je pridelenie saudskoarabského diplomata. Minulý mesiac saudskoarabský veľvyslanec v Jordánsku Nayef al-Sudairi rozšíril svoje portfólio o Palestínčanov. Pravidelne sa stretáva s palestínskymi predstaviteľmi a obchodnými lídrami.

Palestína najviac potrebuje výraznú saudskoarabskú finančnú injekciu. Saudi začali znižovať svoju pomoc palestínskej samospráve v roku 2016 pre obvinenia z nekompetentnosti a korupcie a v roku 2021 ju úplne zastavili.

Palestínskej samospráve a agentúre OSN, ktorá spravuje palestínske utečenecké tábory, dochádzajú peniaze. Došlo k štrajkom učiteľov, zamestnancov súdov a lekárov, a to aj pre nevyplatené mzdy. Saudskoarabi vyjadrili ochotu obnoviť značnú pomoc.

Podľa ľudí oboznámených s rozhovormi s Palestínčanmi, americkí predstavitelia mnohé ďalšie požiadavky bagatelizovali – medzi nimi napríklad prechod od štatútu pozorovateľa v OSN k plnému členstvu. Jedným z komplikovaných faktorov je, že americký Kongres zakazuje americké financovanie akejkoľvek agentúry OSN, ktorá by PLO udelila postavenie členského štátu.

Nie je tiež zďaleka jasné, či by Izrael uvažoval o obmedzení osídľovania alebo akýchkoľvek prevodoch pôdy z osoby na osobu, čo je ďalšia palestínska požiadavka.

Netanjahu okrem toho povedal, že izraelsko-saudskoarabské vzťahy sa prehĺbia, aj keď sa oficiálne navzájom neuznajú.

Minulý mesiac pre agentúru Bloomberg povedal, že palestínska otázka je len „políčko na zaškrtnutie“.

„Musíte ho zaškrtnúť, aby ste mohli povedať, že to robíte,“ povedal. „Je to to, čo sa hovorí na chodbách? Je to to, čo sa hovorí na rokovaniach za zatvorenými dverami? Odpoveď je, že je to oveľa menej, ako si myslíte.“

Na tejto správe sa podieľala aj Marissa Newman.