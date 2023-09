Biden si pripomenul obete teroristických útokov v New Yorku

Spojené štáty si pripomínajú 22. výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001.

NEW YORK. Spojené štáty si v pondelok pripomínajú 22. výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001. Prezident Joe Biden pripomenul stratu 2977 životov.

"Dnes si pripomíname 2977 drahocenných životov, ktoré nám boli ukradnuté 11. septembra 2001 a uvedomujeme si všetko, čo sme v to septembrové ráno stratili v plameňoch," uviedol na sociálnej sieti Biden.

Dejiny Ameriky sa pred 22. rokmi podľa jeho slov zmenili, charakter národa sa však nezmení a nesmie sa zmeniť.

Ľudia v celej krajine sa zhromaždili pri pamätníkoch, hasičských staniciach, radniciach, v kampusoch univerzít a na ďalších miestach.

"V ten deň sme boli jedna krajina, jeden národ, jeden ľud, tak, ako by to malo byť. Všetci sa zomkli a robili sme, čo sme mohli, kde sme boli, v úsilí pomôcť," povedal Eddie Ferguson, šéf hasičov-záchranárov v Goochland County v štáte Virginia.

Ďalšie komunity v USA si výročie pripomínajú zvonením zvonov, chvíľami ticha či zhromaždení so sviečkami.

Islamisti z teroristickej siete al-Káida 11. septembra 2001 zaútočili v štyroch unesených dopravných lietadlách na ciele v USA.

Dve z lietadiel vrazili do budov Svetového obchodného centra (World Trade Center – WTC) v New Yorku, tretie do budovy Pentagónu (ministerstva obrany) pri Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia. Zahynulo takmer 3000 ľudí, čo spôsobilo zmenu americkej zahraničnej politiky.

Biden sa má v pondelok zúčastniť na slávnosti na vojenskej základni v Anchorage v štáte Aljaška. Zastaví sa tam pri návrate z návštevy Vietnamu. Jeho manželka Jill Bidenová položí veniec k pamätníku v priestoroch Pentagónu.

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová sa zúčastňuje na slávnosti v priestoroch pamätníka na Ground Zero v New Yorku. Na tomto mieste stála dvojica budov Svetového obchodného centra, ktoré sa zrútili po náraze lietadiel. Politici nebudú mať prejavy, iba príbuzní obetí budú čítať mená zosnulých.

Harrisovej manžel Doug Emhoff navštívi podujatie neďaleko mesta Shanksville v štáte Pensylvánia, kde sa zrútilo štvrté z unesených lietadiel. Pasažieri letu 93 americkej spoločnosti United Airlinesna zabránili teroristom nasmerovať lietadlo do ďalšieho cieľa.