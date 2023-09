Poľská vláda čelí kritike pre možný program udeľovania víz za úplatky

Strana PiS zverejnila nevhodné video.

VARŠAVA. Poľské opozičné strany kritizujú vládu pre správy, že poľské konzuláty mohli za úplatok vydávať státisíce dočasných pracovných víz.

To by pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami mohlo predstavovať veľký problém pre vládnu nacionalistickú stranu Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá zastáva antiimigračný postoj, a to najmä voči ľuďom z moslimských krajín. Informuje o tom spravodajský portál Politico.

„Viete kto privádza do Európy najviac moslimských migrantov? Vláda, ktorá nimi najviac straší. Vláda PiS,“ vyjadril sa na sociálnych sieťach líder opozičnej Občianskej koalície Donald Tusk.

Program vyšetruje poľský protikorupčný úrad

Poľské noviny Gazeta Wyborcza a Rzeczpospolita a Rádio Zet informovali, že pod dohľadom námestníka ministra zahraničia Piotra Wawrzyka, ktorého koncom augusta prepustili a vypadol aj z kandidátky PiS, prekvital korupcii blízky program udeľovania víz občanom krajín mimo Európskej únie (EÚ).

Ľudia v rámci neho údajne platili 5 000 dolárov za to, aby sa predbehli na poľských konzulátoch v rozvojových krajinách.

Program vyšetruje poľský protikorupčný úrad. Gazeta Wyborcza informovala, že vyšetrovanie sa začalo po tlaku ďalších krajín EÚ, ktoré znepokojil vysoký počet pracovných víz vydaných v Poľsku.

Podľa poslancov Občianskej koalície Marcina Kierwińského a Jana Grabieca za posledné tri roky mohlo Poľsko vydať do 350-tisíc víz porušujúcich predpisy.

Víza zo stánku

Nemenovaný predstaviteľ ministerstva zahraničia povedal Rádiu Zet, že „v jednej africkej krajine boli pred poľským veľvyslanectvom stánky, kde ste si mohli kúpiť opečiatkované víza; stačilo napísať meno“.

V roku 2021 Poľsko vydalo takmer 970-tisíc „prvých povolení na pobyt“, čo je podľa štatistického úradu EÚ Eurostat tretina všetkých takýchto povolení udelených krajinami Únie občanom mimo eurobloku. Za rok 2022 Poľsko neposkytlo údaje.

„Vystríhal by som pred používaním frázy ‘gigantický škandál’, keďže vieme tak málo,“ povedal pre noviny Rzeczpospolita predseda parlamentného výboru pre zahraničné veci a člen PiS Radosław Fogiel.

„Ak je to pravda, že sa predávali víza, je to škandál a niekto by sa mal za to zodpovedať. Ale opakujem, ak je to pravda a zatiaľ sme riešili informácie len z médií,“ povedal zas pre Rádio Zet.

Minister zahraničia Zbigniew Rau povedal, že aj keď má niekto víza, neznamená to, že bude prijatý do krajiny, keď sa objaví na hranici.

Žiadajú prezidenta o zakročenie

Poľská prokuratúra, na ktorej čele je minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro v stanovisku uviedla, že „informácie poskytnuté niektorými politikmi vrátane Donalda Tuska o nezrovnalostiach pri vydávaní víz obsahujú nepravdy a nesúvisia so zisteniami vyšetrovania“.

PiS nekritizuje len Tuskova koalícia, ale aj ďalšie opozičné strany. Poľská ľudová strana chce, aby zakročil prezident Andrzej Duda.

Napriek správam o možnom škandále PiS v prieskumoch verejnej mienky, ktorých výsledky zhromaždilo Politico, vedie s 38-percentnou podporou. Občianska koalícia má 31 percent.

V Poľsku sa budú 15. októbra konať parlamentné voľby. Paralelne s nimi sa uskutoční aj referendum, ktoré sa okrem iného bude týkať aj veku odchodu do dôchodku. Tusk je lídrom najsilnejšej poľskej opozičnej strany, liberálno-konzervatívnej Občianskej platformy (PO).

Ďalší škandál vládnej strany

Strana PiS okrem iného čelí kritike za zverejnenie propagačné predvolebné video, v ktorom naznačuje, že líder poľskej opozície je ovplyvňovaný Nemeckom.

Video na platforme X zachytáva pomyselný interiér nemeckého veľvyslanectva vo Varšave za zvukov Jazdy valkýr od Richarda Wagnera.

Lídrovi PiS Jaroslawovi Kaczyňskému odtiaľ telefonuje diplomat so silným nemeckým prízvukom. Vysvetľuje mu, že s ním chce hovoriť nemecký kancelár Olaf Scholz, aby mu vysvetlil, že v Poľsku sa opäť zvýši vek odchodu do dôchodku.

"O tejto otázke (veku odchodu do dôchodku) rozhodnú Poliaci v referende. Tusk tu už nie je a takéto praktiky sa skončili," reaguje Kaczyňski a zloží.

Ide o narážku na bývalého premiéra a neskôr predsedu Európskej rady a súčasného lídra poľskej opozície Donalda Tuska. Počas jeho premiérovania sa v Poľsku zvýšil vek odchodu do dôchodku, ktorý PiS po nástupe k moci zrušila, pripomína DPA.

Tusk mal vždy dobré vzťahy s Nemeckom. Najnovšie video podľa agentúry AP naznačuje, že ako poľský premiér sa riadil návrhmi z Nemecka, pričom súčasná poľská nacionalistická vláda vonkajším vplyvom nepodlieha.

Voličmi PiS je pritom mnoho starých ľudí, ktorí môžu voči Nemecku prechovávať negatívne pocity aj v súvislosti s okupáciou počas druhej svetovej vojny.