Mossad sa obáva, že Rusi môžu dodať Iránu vyspelé zbrane, ktoré ohrozia Izrael

Mossad za posledný rok zmaril 27 iránskych útokov v zahraničí.

TEL AVIV. Rusko by podľa šéfa Mossadu David Barnea mohlo Iránu poslať zbrane, ktoré ohrozia Izrael. Mossad a jeho spojenci podľa vyjadrenia Barnea v uplynulom roku zmarili 27 iránskych útokov namierených proti Židom a Izraelčanom v zahraničí.

Šéf Mossadu poznamenal, že ide výrazný nárast, a dodal, že v prípade dokonania útokov by za to Irán zaplatil "inú" cenu: Izrael by cielil na osoby rozhodujúce o útokoch a udrel by v samotnom "srdci Teheránu".

Barnea na výročnej konferencii Inštitútu pre protiteroristickú politiku na Reichmanovej univerzite v Herzliji povedal, že Irán má v úmysle okrem už dodaných dronov Rusku poskytnúť rakety krátkeho a dlhého doletu. Ruská armáda už mesiace používa na útoky na Ukrajine drony Šáhed iránskej výroby.

Teherán Moskve predal stovky kusov týchto bezpilotných lietadiel napriek západným varovaniam pred exportom. Iránske pokusy dodať Rusku počas pokračujúcej vojny rakety sa ale podľa Barney podarilo zmariť. Bližšie podrobnosti šéf tajnej služby nezverejnil. "Domnievam sa, že budú čoskoro zmarené ďalšie dohody," poznamenal.

Zároveň ale vyjadril znepokojenie. "Obávame sa, že Rusi Iráncom na oplátku dodajú to, čo im chýba: Vyspelé zbrane, ktoré určite ohrozia náš mier a možno aj našu existenciu," povedal Barnea. Dodal, že takéto zbrane v rukách Iránu by predstavovali pre Izrael existenčnú hrozbu.

Medzinárodné spoločenstvo by podľa šéfa Mossadu tiež malo byť na pozore ohľadom iránskeho zámeru vyvinúť jadrové zbrane. Irán naopak tvrdí, že o jadrové zbrane neusiluje.

"Súčasný dialóg medzi Iránom a Západom neodráža skutočnú ochotu Iránu obmedziť svoj jadrový program. Skôr ukazuje cynickú snahu Iránu uvoľniť peniaze zamrazené v rámci medzinárodných sankcií, ktoré na neho boli uvalené, a zároveň pokračovať vo vývoji a rozširovaní svojich jadrových kapacít, "povedal Barnea.

Odkazoval pri tom na rokovania o oživení jadrovej dohody z roku 2015 medzi Iránom a svetovými mocnosťami, od ktorej odstúpil vtedajší americký prezident Donald Trump.