Polícii nahlásili rituálnu masovú vraždu. Ukázalo sa, že išlo o hodinu jógy

Miesto do 30 minút obkľúčila polícia.

Text vyšiel pôvodne v denníku Washington Post.

Na konci stredajšej hodiny jógy sa skupina cvičiacich v kaviarni v anglickom Lincolnshire konečne uvoľnila v šavasane, pozícii niekedy nazývanej aj póza mŕtvoly, pri ktorej sa ľudia ponoria do meditatívneho stavu ležaním na chrbte.

Ako mŕtvoly tam ležali zhruba tridsať minút, zatiaľ čo inštruktorka, 22-ročná Millie Laws, búchala na šamanský bubon v miestnosti osvetlenej len zlatistou žiarou sviečok. Malo to navodiť relaxačnú atmosféru. Páru, ktorý sa pred budovou prechádzal so psom, však scéna pripomínala niečo oveľa hrozivejšie.

„Polícii nahlásili, že videli niekoho, kto sa prechádzal po miestnosti osvetlenej sviečkami a po celej podlahe ležalo niečo, čo vyzeralo ako mŕtvi ľudia,“ povedala Lawsová pre denník Washington Post. „Manželia si mysleli, že ide o nejaký druh rituálnej masovej vraždy.“

O pol desiatej večer sa ku kaviarni Seascape Cafe v budove Severomorského observatória zniesla kakofónia kvíliacich sirén a policajných áut. V tom čase sa už hodina skončila a jogíni zamierili domov po „krásnej relaxačnej hodine, ktorú našťastie nikto nerušil“, povedala Lawsová, majiteľka spoločnosti Unity Yoga.

Aj keď po príchode polícia nenašla na mieste žiadne mŕtvoly, kaviareň Seascape Cafe poďakovala policajtom za „rýchlu reakciu“. Polícia v Lincolnshire na žiadosť o komentár denníka Washington Post nereagovala. Vo vyhlásení pre BBC uviedli, že telefonát znepokojeného občana o 20.56 bol „s dobrým úmyslom“.

Hrozivá scéna cez sklo

„Ani na chvíľu si nevieme predstaviť, čo sa im [po ceste] preháňalo hlavou,“ napísala kaviareň na facebooku. „Vážená verejnosť, prosím, majte na pamäti, že vo večerných hodinách sa v observatóriu koná množstvo hodín jógy. Nie sme súčasťou žiadnej šialenej sekty ani bláznivých klubov.“

Lawsová nikdy nečakala, že v Chapel St. Leonards, malom prímorskom mestečku v grófstve Lincolnshire, kde sa koná veľa kurzov jógy, si ju budú mýliť s masovým vrahom. No „chápe, odkiaľ sa vzal ten zmätok“.

V ten večer viedla sedem ľudí sledom ásan počas hodinu a pol trvajúcej regeneračnej jógy.

Slnko začalo zapadať, keď jogíni prešli na meditačnú časť hodiny. V presklenej miestnosti si skupina ľahla na vankúše a deky, keď Lawsová začala zvukový kúpeľ, upokojujúci rituál sprevádzaný jemnými kovovými vibráciami bubna.

Spočiatku bolo bubnovanie pomalé, odrážalo „vibrácie, ktoré vydáva Zem zo svojho jadra, aby sa ľudia dostali do stavu uvoľnenia“, ako povedala Lawsová. Údery sa potom stupňovali, aby navodili stav tranzu, ale v momente, keď musela opäť spomaliť, aby „priviedla ľudí späť do prítomného okamihu“, Lawsová povedala, že si všimla pár, ktorý sa prechádzal so psom a pozeral cez sklo.

„Nič som si z toho nerobila,“ povedala. „Ale keďže bol západ slnka a prítmie, myslím, že jediné, čo videli, boli tiene ľudí ležiacich na zemi so zatvorenými očami.“ Nepomohlo ani to, že Lawsová bola jediná postava, ktorá sa pohybovala, oblečená v nariasenom zvršku, ktorý pripomínal rúcho.

Zdravý večer

Keď sa začali šíriť správy o policajnej reakcii, Lawsová povedala, že si nemohla pomôcť a musela sa zasmiať z predstavy, že niekto verí, že by mohla viesť sektu.

„Je to smiešne," povedala. „Na druhej strane, títo ľudia sa dokázali dostať do takého hlbokého stavu uvoľnenia, že - hoci je hrozné prirovnávať to k smrti - vyzerajú tak uvoľnene.“

„Teda, dá sa povedať, že meditácia fungovala, hoci je určite ironické, že boli v mŕtvolnej polohe,“ dodala.

Pozícia mŕtvoly, známa aj ako šavasana a mritasana, je jógovým ekvivalentom chôdze po behu, ktorý zvyšuje srdcovú frekvenciu. Je to ako padnúť mŕtvy na zem, ale pomáha to znížiť srdcovú frekvenciu, znížiť krvný tlak a spomaliť dýchanie, uviedli odborníci pre Healthline, čo pomáha telu „vstrebať všetky účinky tréningu“, znížiť stres a zlepšiť náladu.

Lawsová vyjadrila nádej, že táto príhoda pritiahne pozornosť ľudí k výhodám jógy.

„Ak niečo, tak by som chcela, aby sa viac upozornilo na to, aké skvelé veci môže hlboká meditácia a vstup do hlbokého stavu pokoja skutočne priniesť do mysle a tiež do tela,“ povedala.

Viac ľudí to potrebuje, dodala Lawsová - najmä keď „sme boli kŕmení toľkými horormi a hroznými správami, že sme vo svete, kde je prvou reakciou myslieť si, že sa stalo niečo hrozné, namiesto toho, aby sme si mysleli, že to mohol byť len naozaj zdravý večer, čím v skutočnosti aj bol.“