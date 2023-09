Kim sa môže spokojne usmievať. Ponížené Rusko potrebuje jeho zbrane

Diktátori by sa mali stretnúť na budúci týždeň.

PCHJONGJANG, BRATISLAVA. Moskva stála pri zrode súčasného severokórejského štátu, keď si počas vojny vychovala zakladateľa vládnucej dynastie Kim Ir-sena a v 50. rokoch minulého storočia ho podporovala v občianskej vojne na polostrove. No doteraz bol to vždy skôr jednostranný vzťah.

Pchjogjang mal vlastné problémy s prežitím, chvíľami aj s hladomorom, a Sovietskemu zväzu či neskôr Rusku nemal veľmi čo ponúknuť. Aj po páde železnej opony a príchode Vladimira Putina do Kremľa bol pre Moskvu oveľa atraktívnejším obchodným partnerom bohatší sused na Juhu.

Rusko Severnú Kóreu v Bezpečnostnej rade OSN neochránilo ani pred prísnymi sankciami po testoch rakiet a jadrových zbraní a až do februára 2022 sa nimi aj riadilo. No po ruskej invázii na Ukrajinu sa Rusko dostalo do izolácie a každý partner je mu dobrý.

Aj Severná Kórea.

V článku sa dočítate: kde sa má Kim stretnúť s Putinom,

prečo ide o ruské poníženie,

ako reagujú Američania,

aké to môže mať dlhodobé následky pre región,

prečo sa Kim spokojne usmieva.

Praktické následky kroku

Rusko minulý rok v OSN zablokovalo nové sankcie po ďalších severokórejských raketových testoch, Pchjogjang na revanš uznal ruskú nadvládu na ukrajinskom Donbase.

V júli tohto roka prišiel do Pchjongjangu za miestnym diktátorom Kim Čong-unom ruský minister obrany Sergej Šojgu, spoločne si pozerali severokórejské zbrojovky. Už čoskoro by sa mal s Kimom stretnúť aj Putin. Rusku sa totiž zjavne míňajú zbrane a vhod by mu prišli aj tie severokórejské.