Fínska expremiérka Marinová odíde z parlamentu, aby robila pre Blairov inštitút

V rámci think-thanku bude pracovať ako strategická poradkyňa.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

HELSINKI. Bývalá fínska premiérka Sanna Marinová vo štvrtok oznámila, že sa vzdá svojho poslaneckého mandátu a bude pôsobiť v neziskovom inštitúte vedenom britským expremiérom Tonym Blairom.

Marinová minulý týždeň po neúspechu v aprílových voľbách odstúpila z vedenia stredoľavicovej Fínskej sociálnodemokratickej strany (SPD). Na tomto poste ju nahradil Antti Lindtman.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V rámci think-thanku Tony Blair Institute for Global Change bude pracovať ako strategická poradkyňa.

"Je to práca, o ktorej si myslím, že bude prínosom pre celé Fínsko," povedala novinárom. Spresnila, že "vládam a lídrom rôznych krajín" bude radiť v politických otázkach, s ktorými má skúsenosti.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bývalá fínska premiérka Sanna Marinová odstúpila z postu šéfky strany Čítajte

Nevylúčila, že by v budúcnosti mohla kandidovať vo voľbách na domácej politickej scéne či prípadne sa uchádzať o najvyššie funkcie v EÚ, no momentálne to neplánuje.

Marinová má 37 rokov. V roku 2019 sa ako 34-ročná stala najmladšou predsedníčkou vlády na svete. Upútala tak na seba pozornosť celého sveta, v ktorom pomohla pozdvihnúť reputáciu Fínska, uvádza Reuters. Na začiatku funkčného obdobia sa tešila veľkej popularite vo Fínku i v zahraničí.

Krajinu viedla počas pandémie koronavírusu, ako aj následného obdobia ekonomických problémov. Po ruskej invázii na Ukrajinu sa stala dôraznou podporovateľkou Kyjeva a Fínsko doviedla k členstvu v Severoatlantickej aliancii.

Počas pandémie koronavírusu dosahovala jej popularita vrchol. Čoskoro sa však do médií začali dostávať informácie z jej súkromného života, ktoré spoločnosť polarizovali.

Imidžu Marinovej uškodili napríklad uniknuté zábery, ktoré ju zachytávali, ako sa zabáva so skupinou fínskych celebrít. V auguste 2022 ich prevzali aj zahraničné médiá a reakcie na ne Marinovú prinútili podstúpiť test na drogy, ktorý bol negatívny.

V apríli tohto roka skončila jej SPD vo voľbách tretia, a to po konzervatívnej Národnej koalícii a protimigračnej Strane Fínov (PS). Vláda neskôr podala demisiu a Marinová oznámila, že v septembri odstúpi aj z postu líderky SPD.

Novým premiérom sa v júni stal Petteri Orpo, ktorého stredopravicová Národná koaličná strana (KOK) vo voľbách zvíťazila.