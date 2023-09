Biden chce ochrániť aljašskú divočinu. Zákaz ťažby ropy je predvolebná kampaň, tvrdia kritici

Má ísť o maximálnu ochranu prostredia.

Ropovod tiahnuci sa krajinou v aljašskom regióne North Slope v roku 2019. (Zdroj: Bonnie Jo Mount — The Washington Post)

Text vyšiel pôvodne v denníku Washington Post.

Prezident Biden v stredu podnikol kroky na ochranu viac ako štyroch miliónov hektárov v aljašskom regióne North Slope - zakázal ropné vrty na obrovských plochách a zrušil nájomné zmluvy v ikonickej Arktickej národnej prírodnej rezervácii vydané za prezidenta Donalda Trumpa.

Tento krok na ochranu prírody pokrýva takmer polovicu oblasti National Petroleum Reserve-Alaska (NPR-A), najväčšieho územia, ktoré je domovom celého radu citlivých arktických voľne žijúcich živočíchov vrátane sobov a pobrežných vtákov.

Opatrenie by znamenalo trvalý zákaz ťažby ropy a zemného plynu na 4,2 milióna hektárov rezervácie, ale nezablokovalo by projekt Willow od spoločnosti ConocoPhillips, ktorý Biden schválil začiatkom tohto roka a v rámci ktorého by mali v nasledujúcich troch desaťročiach vyrobiť 576 miliónov barelov ropy (jeden barel je necelých 159 litrov).

Okrem toho ministerka vnútra Deb Haaland ruší všetkých sedem nevyplatených nájomných zmlúv, ktoré Trumpova administratíva poskytla na ťažbu ropy v Arktickej národnej rezervácii v severovýchodnom cípe štátu.

Ťažba v tejto rezervácii bola zakázaná celé desaťročia, až kým Kongres v roku 2017 nenariadil uzatvorenie nájomných zmlúv.

Biden sa ako kandidát zaviazal, že tieto zmluvy zruší v rámci svojho rozsiahleho klimatického programu. Vo vyhlásení uviedol, že Aljaška je plná „úchvatných prírodných divov“, ktoré treba chrániť.

V článku sa dočítate: prečo je opatrenie výnimočné,

čo aktivisti zazlievajú Bidenovi,

o Trumpových chybných machináciách na Aljaške,

ako reagujú ropné korporácie.

Zdĺhavá ochrana prírody

„Keďže Arktída sa v dôsledku klimatickej krízy otepľuje oproti zvyšku sveta viac než dvakrát rýchlejšie, je našou povinnosťou chrániť tento vzácny región,“ povedal Biden.

Aj keď tieto kroky nezastavia rozvoj projektu Willow, ktorý klimatickí aktivisti kritizujú najviac, zabezpečia dlhodobú ochranu životne dôležitých biotopov pre voľne žijúce živočíchy, povedal Chris Wood, prezident ochranárskej skupiny Trout Unlimited. Federálna vláda podľa neho naposledy vyčlenila porovnateľne veľké územie na ochranu prírody pred rokom 2000.

„Ochrana prírody je dlhodobá záležitosť a trvá desaťročia,“ povedal Wood. „Takéto veľké príležitosti sa vyskytujú len zriedkavo. Preto je úžasné a povzbudzujúce vidieť, že administratíva má trochu odvahy, pokiaľ ide o ochranu našej pôdy a vôd.“

Opatrenia však nezískali podporu všetkých ochranárov. Biden nepotešil najmä aktivistov, ktorí sa zasadzujú proti rope a ktorých rozrušil priamy súhlas jeho administratívy s projektom Willow.

Organizácia Priatelia Zeme jeho krok označila za „polovičaté opatrenie“. „Malé opatrenia, ako sú tie, ktoré predložilo ministerstvo vnútra, nevymažú neuveriteľne neuspokojivú klimatickú bilanciu prezidenta Bidena,“ uviedla vo vyhlásení Raena Garcia, vedúca skupiny pre verejné pozemky a fosílne palivá. „Ak je administratíva skutočne odhodlaná chrániť našich ľudí a planétu, úplne zastaví projekty, ako je Willow, ktoré ničia klímu.“

Sob a husi v aljašskom regióne North Slope v roku 2019. (zdroj: Bonnie Jo Mount — The Washington Post)

Ťažba na Aljaške skomplikovala Bidenovu snahu zaviesť agresívne opatrenia na boj proti klimatickým zmenám. Obhajcovia ropy a analytici z odvetvia tvrdia, že niektoré oblasti NPR-A patria medzi najbohatšie dostupné zásoby ropy v krajine, a aljašskí zákonodarcovia presadzujú rozvoj ťažby ako hlavný zdroj pracovných miest a príjmov. Biden však prišiel do úradu s prísľubom, že „na federálnych územiach sa už nebude ťažiť, bodka. Bodka, bodka, bodka“.

Prezidentka Aljašskej ropnej a plynárenskej asociácie Kara Moriarty uviedla, že pre novú Bidenovu politiku budú Spojené štáty viac závislé od zahraničnej ropy, ktorá môže produkovať viac emisií spôsobujúcich otepľovanie planéty než ropa vyťažená na Aljaške.

„Neustály príval zmien vládnych nariadení a protichodných tlakov hovorí investorom, že na Aljaške sa neoplatí podnikať,“ uviedla. "To nedáva zmysel, pretože Aljaška má vysoké environmentálne normy a jedny z najnižších emisií v krajine.“

Kríza nášho života

V marci Biden schválil projekt Willow pod silným politickým tlakom s tým, že nemohol inak, lebo spoločnosť mala platné nájomné zmluvy na túto oblasť, uzatvorené ešte pred jeho nástupom do úradu.

Toto rozhodnutie oznámil spolu s plánom poskytnúť „maximálnu ochranu“, teda štatút schválený Kongresom, pre ďalších viac ako päť miliónov hektárov v rezervácii. Po strede je to oficiálny návrh vrátane požiadaviek na zmiernenie dosahov na životné prostredie pre necelý milión hektárov, na ktorých sa ešte môže ťažiť ropa.

Návrh by tiež vyžadoval, aby každých päť rokov prebehla kontrola a verejné konzultácie o tom, či sa majú v rezervácii rozšíriť, alebo určiť nové osobitné oblasti na ochranu prírody. Úrad pre správu pôdy bude organizovať verejné stretnutia o návrhu a pred vytvorením konečného predpisu bude 60 dní prijímať pripomienky verejnosti.

„Vieme, že niektoré z týchto miest sú nenahraditeľným bohatstvom,“ povedala Haalandová. „Zmena klímy je krízou nášho života. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa o tento krehký ekosystém starali a chránili ho.“

Pokiaľ ide o Arktickú národnú prírodnú rezerváciu, Haalandová uviedla, že nájomné zmluvy udelené za Trumpa boli chybou „založenou na viacerých zásadných, právnych nedostatkoch“. Úrad pre správu pôdy a Úrad pre ryby a divokú prírodu vypracovali za prezidentovania Bidena novú analýzu, ktorá tento záver podporuje, uviedli predstavitelia administratívy.

Zistili, že Trumpovi úradníci nesplnili požiadavky podľa Národného zákona o environmentálnej politike na analýzu alternatív alebo na kvantifikáciu emisií skleníkových plynov, informovali predstavitelia administratívy. Aj preto Haalandová zrušila nájomné zmluvy, uviedli predstavitelia administratívy.

Predvolebná rétorika?

Aljašský úrad pre priemyselný rozvoj a export povedal, že jej rozhodnutie je nezákonné a je pripravený súdiť sa o to, aby nájomné zmluvy zostali v platnosti.

„Toto najnovšie opatrenie ministerstva vnútra ukazuje svojvoľné ignorovanie federálneho práva v prospech predvolebnej rétoriky,“ uviedla organizácia vo vyhlásení. „Predvolebné sľuby nestačia na to, aby ospravedlnili tento krok.“

Mnohí vplyvní aljašskí zákonodarcovia, medzi ktorými je aj demokratická senátorka Lisa Murkowski, desaťročia bojovali za to, aby sa ťažbe sprístupnila časť pobrežnej nížiny v regióne a v rámci revízie daňového zákona z roku 2017 doň vložili požiadavky na prenájom práv na ťažbu ropy v tejto oblasti.

Miestni predstavitelia, ktorí ťažbu podporujú, označili Bidenove pokusy o zrušenie nájomných zmlúv za federálne prekročenie právomocí.

„Tieto rozhodnutia sú nezákonné, bezohľadné, odporujú zdravému rozumu a sú najnovšími prejavmi nedôslednej energetickej politiky prezidenta Bidena,“ uviedla Murkowská v stredajšom vyhlásení.

V posledných rokoch zároveň klesá záujem ropných spoločností o útočisko a viac sa zaujímajú o NPR-A. Regenerate Alaska, divízia austrálskej firmy, bola jedinou ropnou spoločnosťou, ktorá priamo získala traktát na pobrežnej planine s rozlohou takmer 1,6 milióna hektárov a v roku 2022 dobrovoľne zrušila svoju nájomnú zmluvu po tom, ako sa svojich nárokov vzdali aj Chevron a Hilcorp, ďalšie dve veľké ropné spoločnosti.

Projekt Willow zmenšili

NPR-A, ktorá má rozlohu približne ako Indiana, bola v roku 1976 oficiálne určená na ťažbu ropy a zemného plynu na základe zákona o ťažbe námorných ropných rezerv. Zákonom zavádza osobitné pravidlá na ťažbu ropy a zemného plynu a niektoré oblasti vyčleňuje na „maximálnu ochranu“ životného prostredia.

V súčasnosti je táto oblasť naďalej významnou zásobárňou ropy, ale čoraz viac je cenená ako arktická divočina, ktorá je domovom pre ľadové medvede, migrujúce soby a vodné vtáctvo.

Klimatickí aktivisti a ochrancovia životného prostredia boli 13. marca zhrození, keď Bidenova administratíva schválila projekt Willow, ktorý by podľa federálnych úradníkov mohol počas tridsiatich rokov vyprodukovať 576 miliónov barelov ropy.

Nájomné zmluvy na ťažbu ropy v rámci projektu má od konca 90. rokov minulého storočia v držbe spoločnosť ConocoPhillips. Po zhruba piatich rokoch povoľovacích a právnych bojov Bidenova administratíva schválila projekt s troma vrtnými miestami s celkovým počtom 199 vrtov.

Je to menej ako pôvodne navrhovaných päť vrtných miest, ktoré spoločnosť ConocoPhillips navrhla na základe odporúčaní vládneho preskúmania, aby sa vývoj neuskutočňoval v blízkosti hniezdiska potáplice bielozobej a migračných trás sobov.