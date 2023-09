Americké úrady zatkli muža, ktorý chcel prebehnúť Atlantik na špeciálnom kolese

Plavidlo bolo podomácky vyrobené zariadenie fungujúce na podobnom princípe, ako bežecké koleso pre škrečky.

TAMPA BAY. Americká pobrežná stráž zadržala muža, ktorý chcel prekonať Atlantik na špeciálnom bežeckom kolese. Ultramaratónec z Floridy plánoval na svojom podomácky vyrobenom plavidle nadnášanom balónmi "prebehnúť" cez oceán až do Londýna.

Štyridsaťštyriročného Rezu Baluchiho zadržali približne 110 kilometrov od ostrova Tybee, ktorý patrí k americkému štátu Georgia. Dôvodom jeho zatknutia bolo podozrenie z "evidentne nebezpečnej plavby", neuposlúchnutie úradných príkazov a skutočnosť, že nedokázal predložiť dokumenty o registrácií svojho "plavidla".

Podľa servera USA Today išlo o podomácky vyrobené zariadenie fungujúce na podobnom princípe, ako bežecké koleso pre škrečky. Pozostávalo z okrúhlej kovovej konštrukcie a množstva veľkých farebných balónov.

Floridský ultramaratónec spôsobuje problémy Americkej pobrežnej stráži už celé roky. Baluchi sa už v rokoch 2014, 2016 a 2021 opakovane pokúsil cestovať po otvorenom mori v neregistrovaných plavidlách vlastnej výroby poháňaných vlastnou telesnou silou. Všetky predchádzajúce pokusy sa taktiež skončili zásahom pobrežnej stráže.

K najnovšiemu incidentu došlo ešte koncom augusta. Jedným z dôvodov mužovho zadržania bola zrejme aj skutočnosť, že do danej oblasti smeroval silný hurikán Franklin.

Baluchi sa odmietal vzdať do rúk príslušníkov pobrežnej stráže, pričom sa vyhrážal spáchaním samovraždy nožom. Neskôr dokonca hrozil aj odpálením bomby, hoci žiadnu nálož so sebou nemal. Po niekoľkých dňoch vyjednávania sa muž napokon vzdal a bol prevezený do Miami Beach na Floride.

V súvislosti s okolnosťami svojho zadržania čelí federálnym obvineniam z marenia činnosti a neuposlúchnutia príkazov orgánov zodpovedných za moreplavbu.