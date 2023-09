V Sudáne zahynulo po ostreľovaní armádou najmenej 32 ľudí

V krajine je v súčasnosti vnútorne vysídlených takmer 7,1 milióna ľudí.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

CHARTÚM. Pri ostreľovaní, ktoré sudánska armáda zamerala na jednu zo štvrtí Omdurmánu, prišlo o život najmenej 32 ľudí. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na aktivistickú skupinu Emergency Lawyers.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Štvrť Ombada v západnom Omdurmáne sa stala dejiskom ťažkých bojov, armáda sa tu snaží odrezať kľúčové zásobovacie trasy využívané polovojenskými Jednotkami rýchlej podpory (RSF), proti ktorým bojuje od 15. apríla.

Sudánska armáda vedená generálom a faktickým vládcom africkej krajiny Abdal Fattáhom Burhánom zvádza boje s polovojenskými RSF bývalého Burhánovho zástupcu Muhammada Hamdana Dagala. Dvojica generálov sa k moci dostala pučom v roku 2021, neskôr sa ale rozišla kvôli nezhodám ohľadom rozdelenia moci.

V Sudáne je v súčasnosti vnútorne vysídlených takmer 7,1 milióna ľudí. Zhruba päť mesiacov trvajúce boje v tejto krajine prinútili viac ako polovicu z nich opustiť v poslednom čase svoje domovy, uviedla Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá je agentúrou OSN.

Do konca roka zo Sudánu do susedných krajín navyše ujde ďalších viac ako 1,8 milióna ľudí. Uviedol to v pondelok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.