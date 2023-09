Kubánci pred chudobou utekajú do Ruska. Nevedia, že skončia na fronte

Kubánske úrady hovoria o sieti obchodníkov s ľuďmi.

HAVANA, BRATISLAVA. Androf Velázquez a Alex Vega, dvaja 19-roční mladíci z Kuby, dorazili siedmeho júla do Ruska. Z rodnej krajiny odišli pre nepriaznivú hospodársku situáciu s tým, že idú pracovať na stavbu. Ocitli sa však v ruskej jednotke, ktorá šla bojovať na Ukrajinu.

Do Ruska prichádzajú aj Kubánci, ktorí idú bojovať dobrovoľne, mladíci však pre nich majú odkaz. "Je to šialenstvo, nerobte to," povedali pre americkú stanicu Telemundo51 v španielčine so sídlom v Miami. Reportáž odvysielali v prvú septembrovú nedeľu.

Havana deň na to oznámila, že sa jej podarilo odhaliť sieť pašerákov, ktorá sa snaží získať Kubáncov ako bojovníkov na stranu Ruska vo vojne proti Ukrajine. Kuba schému rázne odsúdila a zdôraznila, že s vojnou na Ukrajine nemá nič spoločné. Podľa analytikov však môže blufovať.

Namiesto stavby front

Mladíci si podľa vlastných slov zariadili prácu v Rusku cez sociálne siete. "Vzhľadom na situáciu na Kube sme o tom nemuseli dlho premýšľať," povedal Vega. V krajine je zlá ekonomická situácia a pre mladých je náročné zohnať si prácu.

Na základe dohody každému z mladíkov ponúkli zhruba 2050 eur a ruské občianstvo za to, že budú odpratávať sutiny a podieľať sa na obnove vojnou zničených miest, priblížil Vega. Neskôr by tiež do krajiny mohli priviesť svoje rodiny.