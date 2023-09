Maďarsko považuje postup EÚ voči Gruzínsku za nespravodlivý

Krajina by mala podľa Szijjárta dostať štatút kandidátskej krajiny na jeseň.

BUDAPEŠŤ. Postup Európskej únie voči Gruzínsku je nespravodlivý. Táto krajina by mala dostať štatút kandidátskej krajiny na jeseň, v opačnom prípade by dôveryhodnosť EÚ utrpela vážnu stratu, povedal v utorok minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom gruzínskej diplomacie Iliom Darčiašvilim.

Szijjártó zdôraznil, že už vlani malo aj Gruzínsko získať štatút kandidátskej krajiny spolu s Ukrajinou a Moldavskom.

"Gruzínsko nie je na tom horšie ako Ukrajina alebo Moldavsko, pokiaľ ide o očakávania EÚ. Považujeme za obzvlášť nespravodlivé, že 12-bodový zoznam pre Moldavsko a Ukrajinu ako druh domácej úlohy bol vnútený Gruzínsku ako podmienka pre štatút kandidáta," povedal Szijjártó.

Poznamenal, že rozhodnutie o štatúte Gruzínska ako kandidáta na členstvo v EÚ nie je odbornou, ale politickou otázkou, preto je potrebné politické rozhodnutie.

Podľa jeho slov Maďarsko v tejto súvislosti prijalo potrebné opatrenia, vláda delegovala do Gruzínska experta na integráciu a je pripravená na ďalšiu podporu.

Maďarsko prikladá veľký význam spolupráci s kaukazským regiónom, o čom svedčí aj to, že v októbri sa v Gruzínsku uskutoční spoločné rokovanie oboch vlád.

Na schôdzke budú podpísané dohody o ochrane investícií, o predĺžení štipendijného programu a o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdelávania a odborných škôl, dodal šéf maďarskej diplomacie.