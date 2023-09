Hongkong zažil dosiaľ najteplejšie leto

Priemerná augustová teplota v Hongkongu bola 29,7 stupňa Celzia.

HONGKONG. Obyvatelia Hongkongu tento rok zažili dosiaľ najhorúcejšie leto s rekordnými teplotami. Vyplýva to z pondelkového vyhlásenia hongkonských úradov, podľa ktorého sa pod tento fakt podpísal nielen horúci august, ale aj výnimočne vysoké teploty z júna a júla.

Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej je Hongkong ďalšou z oblastí planéty zasiahnutej globálnym otepľovaním.

Priemerná augustová teplota v Hongkongu bola 29,7 stupňa Celzia, čo je doposiaľ najvyššia teplota pre tento mesiac zaznamenaná v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny, uviedol hongkonský meteorologický úrad HKO.

Hongkong tento rok zažil aj tretí najteplejší júl a štvrtý najteplejší jún od začiatku záznamov v roku 1884. Tri vôbec najhorúcejšie roky tam boli zaznamenané po roku 2018.

HKO zároveň dodáva, že tohtoročný august bol zároveň výrazne suchší ako zvyčajne, celkový úhrn dažďových zrážok dosiahol len 140,7 milimetra.

Klimatická zmena tento rok spôsobila rast teplôt po celom svete, pričom India, Japonsko a Austrália minulý týždeň opäť ohlásili prekonanie iba nedávno stanovených teplotných rekordov. V júni tohto roku namerali rekordnú teplotu 41,1 stupňa Celzia aj v čínskej metropole Peking.

So stúpajúcimi teplotami sa zvyšuje aj riziko výraznejších výkyvov počasia a jeho nebezpečných prejavov – vyššia teplota vody napríklad zvyšuje aj intenzitu tropických búrok, ktoré so sebou prinášajú výdatnejšie zrážky a silnejšie poryvy vetra. Pocítili to aj obyvatelia Hongkongu, ktorý počas uplynulého víkendu zasiahol supertajfún Saola, hoci k vážnejším škodám na majetku tentokrát nedošlo.