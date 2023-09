Poľská vláda nemá námietky, aby OBSE monitorovala októbrové voľby

Som zástancom toho, aby bolo prítomných čo možno najviac dôveryhodných pozorovateľov, ľudí, ktorí kontrolujú ostatných, vyhlásil poľský premiér.

VARŠAVA. Poľská vláda nemá námietky voči príchodu pozorovateľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorí budú monitorovať priebeh parlamentných volieb v krajine vypísaných na 15. októbra, oznámil v pondelok premiér Mateusz Morawiecki.

Morawiecki povedal, že voľby v Poľsku sa budú konať podľa demokratických zásad a ak chce niekto preverovať ich priebeh, Varšava proti tomu nemá námietky.

"Poradil by som všetkým pozorovateľom, aby sa pozreli na (poľské regionálne a komunálne) voľby z roku 2014; boli to dramatické voľby," uviedol tiež Morawiecki. "Dnes každý, to je verejné tajomstvo, potvrdí, že sa tam diali gigantické podvody," dodal bez vysvetlenia.

Premiér ďalej povedal, že poučení týmito skúsenosťami Poliaci odvtedy volebný proces zlepšili ďalšími kontrolami.

"Som zástancom toho, aby bolo prítomných čo možno najviac dôveryhodných pozorovateľov, ľudí, ktorí kontrolujú ostatných," vyhlásil poľský premiér. "Úprimne vítam každého, zo všetkých politických strán; bol by som veľmi rád, keby sa nevyskytli žiadne nezrovnalosti," dodal.

"V Poľsku sa v posledných rokoch voľby konajú demokratickým spôsobom; ak ich tu chce niekto overovať, nemáme s tým žiadny problém," uviedol Morawiecki.

Zástupcovia OBSE v pondelok na tlačovej konferencii informovali, ako bude vyzerať pozorovacia misia parlamentných volieb v Poľsku. Vedúci misie Douglas Wake povedal, že Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) pozvala poľská vláda, aby uskutočnil monitoring volieb v súlade so záväzkami, ktoré prijalo aj Poľsko ako člen OBSE.

Bude to celkovo už šiestykrát, čo ODIHR bude monitorovať voľby v Poľsku.

Poliaci budú v nedeľu 15. októbra 2023 voliť svojich zástupcov do hornej i dolnej snemovne parlamentu, teda Senátu a Sejmu. Vládnuca konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá sa často dostáva do konfliktu s Európskou úniou v otázkach právneho štátu, sa bude usilovať o získanie už tretieho vládneho mandátu v poradí.

Hlavným vyzývateľom PiS, ktorá vedie v prieskumoch verejnej mienky, je stredopravicová Občianska platforma na čele s bývalým predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.