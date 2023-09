Ako keď stúpite na mravca. Predator zmenil koncept vojny, morálka šla bokom po 11. septembri

K oblohe vzlietlo celkovo 268 kusov.

Článok pôvodne vyšiel na webe Aktuálně.cz

Bezpilotné lietadlo RQ-1 Predator bolo svojho času revolúciou v zbrojení. Stalo sa postrachom teroristov a bezchybným výzvedným prostriedkom Spojených štátov. Operátori ovládajú tieto stroje na vzdialenosť tisícok kilometrov z bezpečia základní.

V tmavej miestnosti svieti niekoľko monitorov. Na nich sa odohráva predstavenie, ktoré na prvý pohľad vôbec nevyzerá ako videohra. Malé šmuhy pomaly prechádzajú cez letecké zábery. Ľudia, autá. Nezáleží na tom, či je to Afganistan, Irak alebo niektorá z afrických krajín.

Obraz sa prekrýva s veľkým zameriavacím krížom. Operátor sleduje dianie s ovládačom v ruke. Keď dostane rozkaz, vystrelí. O niekoľko sekúnd neskôr a tisíce kilometrov ďalej umierajú ľudia. Bežný pracovný deň pre tých, ktorí obsluhujú bezpilotné lietadlá RQ-1 Predator.

Pôvod v Izraeli

Dopad na ich psychiku je nezmerateľný. "Už ste niekedy stúpili na mravca a nikdy ste si to nepamätali? Presne tak musíme rozmýšľať o našich cieľoch. Sú to len čierne bodky na monitore. Časom sa stanete majstrami tejto psychologickej gymnastiky. Vďaka nej sa vám bude ľahšie spať. Zaslúžia si to, vybrali si, na ktorej strane budú stáť. Musíte zabiť časť svojho svedomia, aby ste to robili každý deň. Ignorujete hlasy, ktoré vám hovoria, že to, čo ste urobili, je zlé," zveril sa jeden z operátorov dronov britskému denníku The Guardian.

Dôsledky psychicky náročnej práce a často pochybnej eliminácie cieľov však boli vždy malou škvrnou na službe okrídleného stroja americkej armády. RQ-1 Predator bol jedinečný už pri svojom vzniku.

Jeho korene možno nájsť v malom projekte Izraelčana Abrahama Karema. V roku 1983 postavil v takmer garážových podmienkach malý bezpilotný prieskumný stroj Albatros pre agentúru amerického ministerstva obrany zodpovednú za vývoj vojenských technológií. O päť rokov neskôr rozvinul koncept, ktorého výsledkom bol GNAT 750. Krátko nato Karemovu spoločnosť kúpila spoločnosť General Atomics.

Americká CIA prvýkrát nasadila GNAT 750 počas vojny v Bosne a Hercegovine. Až na niekoľko technických problémov sa osvedčili v ostrej prevádzke a postupné zlepšovanie vyústilo do bezpilotného lietadla RQ-1 Predator.

S rozpätím krídel takmer pätnásť metrov a maximálnou vzletovou hmotnosťou 1 020 kilogramov dokázalo vystúpiť do výšky viac ako sedem kilometrov. V prieskumnom režime vydržalo vo vzduchu 24 hodín a pri vybavení zbraňami približne 14 hodín.

Spočiatku lietadlo pilotovali špeciálne vyškolení operátori priamo z letiska, z ktorého stroj vzlietol. S rozvojom technológií v nasledujúcich rokoch ho bolo možné ovládať prakticky z ktoréhokoľvek miesta na svete. Dron plachtiaci nad Afganistanom tak bežne ovládali operátori zo základne v Nevade v USA.

Operátori bezpilotných lietadiel RQ-1 Predator. (zdroj: Wikipedia CC)

Morálka išla bokom

Dron sa dá rozložiť na šesť menších častí, ktoré sa prepravujú v špeciálnych kontajneroch na palube armádneho lietadla C-130 Hercules. Predator spočiatku plnil výlučne prieskumnú funkciu, ale v roku 2000, s rastúcim vplyvom al-Káidy a jej vodcu Usámu bin Ládina, sa americká armáda rozhodla lietadlo vyzbrojiť. Mohlo niesť dve rakety AGM-114 Hellfire alebo AIM-92 Stinger v podvese.

Bezpilotné lietadlá boli na bin Ládina zamerané ešte pred teroristickými útokmi z 11. septembra 2001, keď vzlietli zo susedného Uzbekistanu, a to napriek vtedajším etickým otázkam, či sa stroj môže použiť na likvidáciu jednotlivca. Po 11. septembri išli všetky otázky morálky bokom.

Počas americkej invázie do Afganistanu uskutočnili bezpilotné lietadlá stovky úspešných misií, v mnohých prípadoch zameraných na teroristov, ale o život prišli aj civilisti. Američania sa v Afganistane nezastavili. RQ-1 Predator bol nasadený aj v Iraku, Pakistane, Líbyi, Somálsku a Sýrii.

Výroba bezpilotných lietadiel RQ-1 Predator, ktoré zmenili zaužívané predstavy o vedení vojny, sa skončila v roku 2011, pričom k oblohe vzlietlo celkovo 268 kusov. Zo služby v americkej armáde boli definitívne vyradené 9. marca 2018. Nahradili ich modernejšie verzie MQ-9 Reaper.

RQ-1 Predator. (zdroj: Wikipedia CC)

Počítanie mŕtvych

Samostatnou kapitolou v histórii týchto bezpilotných lietadiel sú ich prevádzkovatelia. Práca zničila mnohých. Michael Haas je jedným z nich.

Operátori mali za úlohu prieskum, monitorovanie a likvidáciu cieľov. Zabíjanie však bolo skôr metaforou. "Hovorili sme napríklad o 'kosení trávnika, kým sa príliš rozrastie'," spomína Haas. Keď sa na kamerách dronov objavili deti, nazývali ich "malí teroristi".

Haas slúžil v 15. prieskumnej letke v rokoch 2005 až 2011 a jeho misie sa týkali Afganistanu. Mal na starosti všetky senzory, kamery a zameriavacie rakety. Odpracoval približne päťtisíc hodín a priamo sa zúčastnil najmenej dvoch misií, pri ktorých musel strieľať na ľudí.

Jedna z nich sa uskutočnila v januári 2011 v provincii Helmand. Na kamere sledoval prestrelku medzi ozbrojencami a americkými vojakmi. V tomto prípade nebolo o čom premýšľať. Ciele boli jasné, rovnako ako ich likvidácia. Nikdy sa nedozvedel, koľko ľudí kvôli tomu zahynulo. Ale keď odchádzal zo služby, povedal, že dostal zložku s týmto číslom. "Nikdy som ju neotvoril," hovorí Haas.

Brandon Bryant slúžil ako operátor v rovnakých rokoch ako Haas. Pri piatich priamych útokoch zabil najmenej 13 ľudí. Prvýkrát použil kamery dronu na navádzanie lietadla F-16, ktoré sa zameralo na skupinu ozbrojencov. "Keď som ich uvidel, z ich pohybov bolo jasné, že to nie sú vycvičení vojaci. Boli vystrašení, gestikulovali," spomína. Po akcii si s kolegami zo základne navzájom gratulovali.

Pri inej akcii Bryant niekoľko hodín sledoval, ako päť mužov cestuje na ťavách z Pakistanu do Afganistanu. Údajne prevážali výbušniny, ktoré plánovali použiť proti americkým vojakom.

Bryant trpezlivo monitoroval ich pohyb zo základne neďaleko Las Vegas. Nebol si istý, či muži majú pri sebe nejaké zbrane. Nechal ich kráčať do cieľa, kde plánovali odpočívať v malom domčeku. V noci na nich poslal rakety.

Žiadne ďalšie výbuchy nenasledovali, takže teória o prevážaných výbušninách bola pravdepodobne nepresná. "Čakali sme, kým si položia hlavy na spánok. Potom sme ich zabili. Bola to zbabelá vražda, nič viac," opisuje teraz.

Zo služby bol čestne prepustený v roku 2011. Na rozdiel od Haasa však urobil chybu, keď sa pozrel do svojho spisu. Podľa armádnych štatistík sa priamo alebo nepriamo podieľal na smrti 1 626 ľudí.

Nielen jeho prípad ukazuje, že posttraumatická stresová porucha sa nevyhýba ani operátorom dronov. Podľa mnohých štúdií je ich výskyt podobný ako u vojakov nasadených priamo v miestach konfliktov. Mnohí z nich hľadajú útechu v alkohole alebo drogách. Desiatky takto postihnutých vojakov sa pokúsili o samovraždu.