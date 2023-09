Strety migrantov z Eritrey v Tel Avive si vyžiadali desiatky zranených

Protestujúci sa dostali do potýčok so stúpencami eritrejského režimu.

TEL AVIV. Najmenej 140 zranených si v sobotu vyžiadali potýčky medzi izraelskou políciou a migrantmi z Eritrey, ku ktorým došlo v izraelskom pobrežnom meste Tel Aviv.

Ako objasnil denník The Times of Israel, žiadatelia o azyl z Eritrey v Tel Avive protestovali pred eritrejským veľvyslanectvom proti vláde v Asmare, pričom sa však dostali do potýčok so stúpencami eritrejského režimu a následne i s izraelskou políciou, ktorá na mieste zasahovala po tom, ako demonštrácia prerástla do násilností.

Demonštranti prerazili policajné zábrany

Podľa izraelských médií je 14 zranených hospitalizovaných vo vážnom stave, ale ich životy nie sú v ohrození. Medzi zranenými sú aj príslušníci bezpečnostných zložiek vrátane žien.

Izraelská polícia počas svojho zásahu zadržala 39 podozrivých osôb. Po zásahu proti demonštrantom sa v uliciach Tel Avivu podarilo obnoviť poriadok. Policajné hliadky v meste však boli zosilnené.

Počas nepokojov došlo aj k pomerne veľkým materiálnym škodám: protestujúci totiž prerazili policajné zábrany a rozbíjali okná policajných a iných áut, ako aj výklady blízkych obchodov, uviedol denník Haarec.

Podľa týchto novín izraelské bezpečnostné zložky použili proti demonštrantom paralyzéry, obušky a ohlušujúce granáty. Zazneli aj varovné výstrely do vzduchu.

Severná Kórea Afriky

Eritrejčania tvoria väčšinu z viac ako 30 000 afrických žiadateľov o azyl v Izraeli. Tvrdia, že do Izraela utekajú pred prenasledovaním vo svojej vlasti, známej - podľa denníka The Times of Israel - ako "Severná Kórea Afriky".

Prezident Isaias Afwerki (78) vedie Eritreu od roku 1993, keď sa ujal moci po tom, ako krajina získala nezávislosť od Etiópie v dlhej partizánskej vojne.

V Eritrei sa ešte nekonali žiadne voľby, neexistujú slobodné médiá a vyžaduje sa výjazdové vízum a časovo neobmedzená vojenská služba sa vykonáva v podmienkach podobných otroctvu, poznamenala agentúra DPA.

Eritrea - krajina v Africkom rohu - má aj veľmi negatívne hodnotenia v oblasti dodržiavania ľudských práv a žiadatelia o azyl z nej sa dokonca obávajú o svoje životy, ak by sa do svojej vlasti vrátili.

Migranti, ktorí podporujú eritrejský režim, a teda im nehrozí prenasledovanie, teoreticky - podľa usmernení OSN - nemajú nárok na štatút utečenca. Izraelské orgány však nerobia rozdiely medzi žiadateľmi o azyl na základe ich politickej príslušnosti, objasnil TOI.