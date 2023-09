Thajský kráľ omilostil expremiéra Šinavatru a skrátil mu väzenie na jeden rok

Expremiér sa do vlasti vrátil z 15-ročného exilu minulý týždeň.

BANGKOK. Thajský kráľ v piatok skrátil väzenie z ôsmich rokov na jeden pre bývalého premiéra Thaksina Šinavatru. Expremiér sa do vlasti vrátil z 15-ročného exilu minulý týždeň.

Udelenie čiastočnej milosti od kráľa Mahá Vatčirálongkóna potvrdil oficiálny Royal Gazette, ktorý ocenil jeho službu krajine vo funkcii premiéra.

"Je lojálny k inštitúcii monarchie. Keď bol stíhaný, rešpektoval súdny systém," uvádza sa vo vyhlásení s tým, že expolitik má početné zdravotné problémy. Bývalý dvojnásobný premiér a miliardár požiadal kráľa o milosť vo štvrtok.

"Jeho Veličenstvo kráľ mu udelilo amnestiu a znížilo trest pre väzňa Thaksina Šinavatru na jeden rok väzenia, aby mohol využiť svoje odborné znalosti a skúsenosti na ďalší rozvoj krajiny," uviedol Royal Gazette.

Thaksina Šinavatru zosadil vojenský prevrat v roku 2006. Do exilu odišiel v roku 2008 a v neprítomnosti ho odsúdili za korupciu, zneužitie právomocí či pohŕdanie monarchiou.

Jeho návrat do vlasti v utorok minulý týždeň sa zhodoval s návratom jeho strany Za Thajsko (Pheu Thai - PT) do vlády v spojenectve s provojenskými stranami. Komentátori to považujú za potvrdenie zákulisnej dohody o skrátení jeho väzenia.

Bývalý telekomunikačný magnát a majiteľ futbalového klubu Manchester City je jednou z najvplyvnejších a zároveň kontroverzných postáv modernej thajskej histórie. Úspech si získal najmä pre populistickú politiku v prospech vidieckeho obyvateľstva.