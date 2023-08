Ukrajinu teraz neohrozuje len Rusko. Na túto krajinu majú vplyv aj voľby v USA

Pre Ukrajinu bude americká prezidentská kampaň mimoriadne nebezpečná.

Písmo: A - | A + diskusia ( 1 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V prvej televíznej debate republikánskych prezidentských kandidátov minulý týždeň zaznelo viac ako 25 rôznych tém. Jeden z najnapínavejších momentov však vyvolala téma, ktorá nerozhoduje o amerických prezidentských voľbách. Zahraničná politika. Tentoraz to bola konkrétne otázka, či by Spojené štáty mali naďalej podporovať brániacu sa Ukrajinu.

Šesť z deviatich kandidátov by naďalej podporovalo Kyjev. To však bola jediná dobrá správa pre Ukrajinu. A to je jediná dobrá správa, ktorú navyše prebíja tá horšia.

Naivný kandidát

Bývalý prezident Donald Trump, ktorý dominuje republikánskemu súboju, opakovane spochybnil ďalšiu pomoc. Ako potvrdil v rozhovore s Tuckerom Carlsonom, ktorého uprednostnil pred účasťou v debate.

Trumpovu skepsu zdieľa aj druhý kandidát v prieskumoch, floridský guvernér Ron DeSantis, a Vivek Ramaswamy, bohatý podnikateľ, ktorý je v prieskumoch tretí. A práve jeho debatná prestrelka s druhou stranou ukázala, že otázka Ukrajiny sa v republikánskom tábore stala náhradným bojiskom pre zásadný stret o podobu zahraničnej politiky USA.