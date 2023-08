Ako sa ochladiť? Mestá hľadajú ochranu pred vlnami horúčav

Očakáva sa, že do roku 2050 bude mať viac ako 970 miest priemernú letnú teplotu 35 stupňov.

Text vyšiel pôvodne na webe Ekonom.cz.

Modrý pruh tiahnuci sa naprieč Prahou je chladivou úľavou od intenzívnej zmesi horúcej červenej, žiarivej oranžovej a jasnej žltej, ktorá dominuje na satelitnom zábere.

Modrá farba označuje rieku Vltavu, ktorá českému hlavnému mestu poskytla ochladenie pred spaľujúcimi horúčavami, ktoré mesto zasiahli v júni 2022, zatiaľ čo zelené miesta symbolizujú parky a iné trávnaté plochy, ktoré Prahe tiež poskytli úľavu od vysokých teplôt.

Snímka mapy horúčav z Medzinárodnej vesmírnej stanice výstižne ilustruje obrovskú úlohu, ktorú v boji proti vysokým teplotám zohrávajú vodné plochy a mestská zeleň. Je to zároveň varovanie.

Ak sa mestá na celom svete nezačnú okamžite pripravovať na horúcu budúcnosť, červené a oranžové miesta na teplotných mapách sa budú naďalej rozširovať.

Svetovú ekonomiku by to stálo nielen stovky miliárd dolárov, ale aj desaťtisíce životov. Existuje veľa receptov, ako sa prispôsobiť horúcej budúcnosti.

Snímka z Medzinárodnej vesmírnej stanice ukazuje rozdielne teploty vnútri Prahy 18. júna 2022. (zdroj: NASA/JPL-Caltech/Ekonom)

Pekelný život na tepelných ostrovoch

Jedno je isté, vysoké teploty budú čoraz viac sužovať mestá na celom svete. Očakáva sa, že do roku 2050 bude mať viac ako 970 miest priemernú letnú teplotu 35 °C – takmer trojnásobok oproti 354 mestám, ktoré ju majú už teraz.

Počet obyvateľov miest vystavených týmto vlnám horúčav sa zvýši ešte viac – o 800 percent a do polovice storočia dosiahne 1,6 miliardy. Je to spôsobené tým, že čoraz viac ľudí sa sťahuje do miest.

Stačí sa pozrieť na Spojené štáty – kým v roku 1950 žilo v mestách 64 percent obyvateľstva, v súčasnosti je to 83 percenta do roku 2050 to bude 89 percent.

Na celom svete by do polovice storočia malo v mestách žiť 68 percent obyvateľstva (v súčasnosti je to približne 55 percent).

Najmä mestá sú oveľa viac postihnuté zvyšujúcimi sa teplotami ako vidiecke oblasti. Podľa americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) je v mestách cez deň v priemere o jeden až sedem stupňov teplejšie ako na vidieku a v noci o dva až päť stupňov teplejšie.

A to nie je nič v porovnaní s rozdielmi v samotných mestách. Hustá mestská zástavba a spevnené plochy absorbujú teplo a vytvárajú takzvané tepelné ostrovy, kde sú teploty často výrazne vyššie ako v ich okolí. Ako dokázali vedci, v rôznych častiach toho istého mesta môžu byť teplotné rozdiely až 20 stupňov Celzia.

Tieto tepelné ostrovy, jav, ktorý prvýkrát zdokumentoval v 19. storočí amatérsky meteorológ v Londýne, sa vyskytujú v oblastiach s vysokou koncentráciou betónových budov, asfaltových povrchov a nedostatkom zelene.