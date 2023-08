Zelenskyj chce, aby korupciu v čase vojny trestali ako vlastizradu. Návrh vyvoláva obavy

Zelenského už s návrhom predbehli.

KYJEV, BRATISLAVA. Úplatkárstvo v čase vojny je vlastizrada, povedal začiatkom augusta ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Svoje slová chce teraz zhmotniť aj v zákone.

Parlamentu preto v najbližších dňoch plánuje predložiť návrh, ktorý by sprísnil tresty za korupciu v čase, keď sa Ukrajina nachádza v ozbrojenom konflikte.

Zelenskyj si podľa vlastných slov uvedomuje, že takéto pravidlo nemôže fungovať dlhodobo. „Myslím si však, že v čase vojny pomôže,“ povedal v televíznom rozhovore s novinárkou Nataliou Mosejčukovou odvysielanom minulú nedeľu.

Od začiatku invázie vlani vo februári Ukrajina rieši viaceré korupčné škandály štátnych úradníkov. Týkajú sa napríklad predraženej humanitárnej pomoci alebo nekalých zákaziek na pomoc vojakom. Naposledy pre obvinenia z korupcie Zelenskyj odvolal všetkých šéfov regionálnych náborových centier.

Najnovší nápad však vyvolal obavy medzi ukrajinskými protikorupčnými organizáciami. Tie sa obávajú, že Zelenskyj by novým nariadením úplatkárstvo mohol kryť.

Návrh posúdi parlament

Aj keď má Zelenského strana Sluha ľudu v parlamente väčšinu, prezident si nie je istý, či jeho návrh poslanci podporia.

No predloží ho, pretože boj s korupciou patrí k vývoju demokratickej spoločnosti, ktorý si vyžaduje systematické zmeny.

Zelenskyj tiež povedal, že návrh má docieliť, aby nikomu ani len nenapadlo páchať korupciu, no nejde o potláčanie práv. „Nie je to poprava zastrelením, nie je to stalinizmus. Ak sú dôkazy, osobu jednoducho dajú do väzenia,“ povedal.