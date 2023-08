Ukrajinský pilot Juice zomrel v lietadle, ktoré mohlo byť staršie ako on sám

Sovietske stíhačky MiG-29 sú ako lietajúce rakvy, tvrdil.

Na archívnej snímke z 8. septembra 2004 nórska stíhačka F-16 pristáva na tureckej leteckej základni. Nórsko sa rozhodlo darovať Ukrajine stíhačky F-16. Uviedla to vo štvrtok 24. augusta 2023 nórska televízna stanica TV2 s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené so situáciou. Počet týchto bojových lietadiel ani časový harmonogram ich dodania Kyjevu nie sú známe. (Zdroj: TASR|AP)

Text vyšiel pôvodne v denníku Washington Post.

Mladý ukrajinský pilot Andrij „Juice“ Piľščikov mal čoskoro absolvovať skúšku z angličtiny, po ktorej by mohol začať dlho očakávaný výcvik na amerických stíhačkách F-16.

Tridsaťročný Piľščikov viac ako rok loboval vo Washingtone za vyslanie moderných lietadiel na Ukrajinu, dokonca sa stretol s americkými senátormi, aby im vysvetlil, ako by F-16 mohli zvrátiť priebeh vojny proti Rusku. On sám zatiaľ lietal na sovietskych stíhačkách MiG-29, ktoré, ako povedal minulý rok pre denník Washington Post, robili z Ukrajincov „obyčajné terče“ pre Rusov.

Skúšku z angličtiny už nestihol. Piľščikov a dvaja ďalší ukrajinskí piloti - Viačeslav Minka a Serhij Prokazin - zahynuli minulý týždeň pri zrážke dvoch cvičných lietadiel L-39 na severozápade Ukrajiny. Ukrajinské vzdušné sily zrážku označili za nehodu počas bojovej misie.

V jednej havárii tak Ukrajina prišla o troch vysokokvalifikovaných pilotov v čase, keď už je nálada medzi ľuďmi aj tak dosť ponurá pre problémy pomaly prebiehajúcej protiofenzívy. Ukrajinské jednotky sa snažia získať okupované územie späť napriek vyčerpávajúcemu deficitu vzdušných síl proti vyspelejšiemu letectvu útočníka a jeho arzenálu rakiet dlhého doletu.

Smrť pilotov vyvolala aj hnev na Spojené štáty za to, čo niektorí kritici na Ukrajine považujú za zbytočné predlžovanie rozhodnutia poslať im stíhačky F-16.

Kritické bojové prostriedky

Pilščikov bol pilot, ktorý sa snažil svetu vysvetliť, že staré stíhačky zo sovietskej éry „sú ako lietajúce rakvy“, povedala 36-ročná Daria Kalenjuková, výkonná riaditeľka ukrajinského mimovládneho Centra protikorupčných akcií.

Kalenjuková v utorok na Piľščikovovom pohrebe v Kyjeve pripomenula správu, ktorú poslal do skupinového chatu krátko pred svojou smrťou. Oslavoval v nej rozhodnutie USA cvičiť v Spojených štátoch niekoľko ukrajinských pilotov.

Jeho havária ukázala, „že každý deň meškania pri rozhodovaní niekde v Spojených štátoch spôsobuje ďalšie úmrtia,“ povedala Kalenjuková. Keby sa výcvik „začal pred rokom, stavím sa, že by bol Juice nažive“.

Hovorca Pentagonu, brigádny generál Patrick Ryder v reakcii uviedol, že ministerstvo obrany vyjadruje najhlbšiu sústrasť rodinám a blízkym „mnohých Ukrajincov, ktorí prišli o život v dôsledku zbytočnej ruskej agresívnej vojny“.

Spojené štáty podľa Rydera „urýchlene poskytli ukrajinskej armáde bezprecedentné množstvo kritických bojových prostriedkov“, aby jej umožnili brániť svoj národ a získať späť územie od ruských síl. „Budeme v tom pokračovať tak dlho, ako tbude treba, aby sme podporili ukrajinský ľud v jeho boji za slobodu,“ povedal.

Tetiana Ševčenková, Piľščikovova blízka priateľka, povedala, že „letel lietadlom, ktoré je pravdepodobne staršie ako on“.

Ševčenková, ktorá tiež pracuje v Centre protikorupčných akcií, priznala, že „neexistujú bezpečné lety“. Ale odďalovanie dodania stíhačiek „vedie k tomu, že prichádzame o tých najlepších“.

„Minulý rok sme požiadali o začatie výcviku ešte pred rozhodnutím o prevode lietadiel,“ dodala. „Začína sa až teraz.“

Symbol hrdinstva

Piloti, ktorí minulý týždeň zahynuli, patrili k 40. brigáde. Tá si vlani získala na Ukrajine slávu po tom, ako sa rozšírila legenda, že pilot známy ako Kyjevský duch v prvých týždňoch vojny sám zlikvidoval desiatky ruských lietadiel. Ukrajinské vzdušné sily neskôr uviedli, že Kyjevský duch bol vymyslenou verziou kolektívnej práce celej brigády.

Piľščikov, ktorý plynulo hovoril po anglicky a absolvoval výcvik v Kalifornii, si mal oddýchnuť a potom absolvovať skúšku z angličtiny, povedal Andrij Snižko, dôstojník jeho brigády. „Nanešťastie, smrť narúša všetky naše plány.“

V kyjevskom kostole na východnom brehu Dnepra sa Piľščikovova matka, oblečená v čiernom, a jeho priateľka, oblečená v čiernej a olivovo zelenej tradičnej ukrajinskej košeli, pozerali, ako smútiaci kladú kvety okolo zatvorenej rakvy.

Niektorí účastníci pohrebu Piľščikova osobne nepoznali, ale vnímali ho ako symbol hrdinstva Kyjevského ducha.

„Vážili sme si ho a boli sme mu vďační,“ povedala Natalia Duňaševová, 52-ročná zubárka, ktorá sa snažila zadržať slzy, keď 40. brigáde pripisovala zásluhy za to, že vlani zabránila ruským silám obsadiť hlavné mesto.

Ukrajinský štátny vyšetrovací úrad tento týždeň uviedol, že bude vyšetrovať príčinu havárie, pri ktorej zahynuli piloti, vrátane dôkladného preskúmania čiernych skriniek, stavu lietadla a toho, či boli dodržané pravidlá prípravy letu.

Brigáda na facebooku uviedla, že Minka mal za sebou viac ako dvasto hodín bojového lietania a Prokazin viac ako sto hodín. Minka „venoval veľkú časť svojej služby inštruktáži“, uvádza sa v príspevku. Prokazin strávil ako pilot 24 rokov a spomínal na svoju „schopnosť prísť na pomoc v ťažkých situáciách“.

Obrovská strata

Hovorca vzdušných síl Jurij Ignat, ktorý sa v utorok zúčastnil na pohrebe, na facebooku opísal Piľščikova ako „mladého dôstojníka so skvelými vedomosťami a skvelým talentom“.

Tridsaťdvaročný pilot vrtuľníka Anton Mychajľuk povedal, že sa s Piľščikovom stretol krátko po tom, čo Rusko vo februári 2022 začalo inváziu. Ako povedal, Piľščikov bol od detstva posadnutý letectvom a bol pozitívny, ale aj veľmi prísny.

„Bol veľmi mladý, ale dokázal toho veľa,“ povedal Mychajľuk pred kostolom v Kyjeve. „Možno viac ako velitelia.“

Mychajľukov otec, 61-ročný Oleksandr, ktorý bol tiež pilotom, povedal, že lietal spolu s Piľščikovom. Obaja muži, ktorí minulý týždeň lietali na lietadlách L-39 s mladým pilotom, mali podľa neho s týmito lietadlami veľké skúsenosti; patrili medzi tých, ktorí „mali najviac letových hodín v brigáde“ z lietania nad inými lietadlami počas bojových misií. „Je to obrovská strata,“ povedal Oleksandr Mychajľuk.

Americký vojenský historik Adam Makos, ktorý je spoluzakladateľom neziskovej organizácie Wingmen for Ukraine so sídlom v USA, pomáhal organizovať rozhovory Piľščikova so západnými novinármi a potom aj jeho minuloročnú návštevu Washingtonu s kolegom pilotom, ktorý vystupuje pod volacím znakom „Moonfish“.

Podobne ako mnohí vojenskí piloti si na verejnosti často zakrývali tvár, aby sa vyhli identifikácii, ale vo Washingtone si podľa Makosa „zložili masky, pozreli sa senátorom do očí a povedali im, aké zúfalé sú potreby Ukrajiny“.

„Juice im v ten deň povedal: ‚Veľa ľudí pochybuje o tom, že dokážeme zvládnuť tieto západné lietadlá, ale ja vám sľubujem, že nám to nebude trvať roky, ako hovoria iní. Dokážeme to za niekoľko mesiacov.‘“

„Samotná sila jeho presvedčenia ich presvedčila, že sa to dá,“ dodal.

Ukrajinské nebo

Prezident Biden spočiatku trval na tom, že Ukrajina stíhačky F-16 nepotrebuje, ale nakoniec zmenil názor a schválil presun stíhačiek americkej výroby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň navštívil Holandsko a Dánsko. Lídri oboch krajín prisľúbili poslať na Ukrajinu stíhačky F-16. Dodávka má podľa Zelenského „dodať novú energiu, sebavedomie a motiváciu bojovníkom a civilistom“. Podobný prísľub dalo aj Nórsko.

O niekoľko dní neskôr Washington oznámil, že umožní ukrajinským pilotom cvičiť v Tucsone po tom, ako plány na uskutočnenie výcviku v Európe čelili potenciálne dlhým odkladom.

Na Telegrame sa Andrij Jermak, náčelník Zelenského štábu, obrátil na Piľščikova po jeho smrti.

„Sníval si o lietaní na F-16 a urobil si veľa pre to, aby Ukrajina dostala tieto lietadlá," napísal Jermak. „Nebo bude naše, ako si sníval.“

