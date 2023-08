Referendum o uznaní a právach pôvodných obyvateľov v Austrálii bude 14. októbra

V prípade pozitívneho výsledku referenda by pôvodní obyvatelia boli prvýkrát uznaní v austrálskej ústave.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

SYDNEY. V Austrálii sa bude 14. októbra konať historické referendum o zmene ústavy, ktorého cieľom je uznanie pôvodného obyvateľstva. Oznámil to tamojší premiér Anthony Albanese.

"V tento deň bude mať každý Austrálčan šancu, aká sa naskytne len raz za generáciu, a to spojiť našu krajinu a zmeniť ju k lepšiemu," povedal Albanese. "Žiadam všetkých Austrálčanov, aby hlasovali pre 'áno'," dodal.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V prípade pozitívneho výsledku referenda by pôvodní obyvatelia Austrálie boli prvýkrát uznaní v austrálskej ústave. Zároveň by získali tzv. hlas v parlamente. To znamená, že by bol vytvorený poradný orgán zložený z aborigénov a obyvateľov ostrovov v Torresovom prielive, ktorý by v budúcnosti radil parlamentu v otázkach a zákonoch týkajúcich sa ich domorodých komunít.

Vzhľadom na to, že podpora pre kampaň "áno" v prieskumoch verejnej mienky klesá, existujú podľa agentúry AFP obavy, že potenciálne neúspešné referendum by mohlo uškodiť vzťahom v austrálskej spoločnosti. Rovnako aj povesti Austrálie a byť celkovo premárnenou šancou na zníženie etnickej nerovnosti v tejto krajine.

Politický analytik William Bowe uviedol, že ešte vlani bola podpora pre "áno" v referende medzi austrálskou verejnosťou na úrovni vyše 60 percent. Následne však mala klesajúcu tendenciu, jednak pre spory miestnych politikov v tejto otázke, ako aj pre skutočnosť, že čoraz viac Austrálčanov začalo byť presvedčených o tom, že treba udržať status quo.

Na zmenu austrálskej ústavy je potrebná "dvojitá väčšina", to znamená že možnosť "áno" musí získať viac ako 50 percent hlasov a zároveň musí táto možnosť dostať nadpolovičný počet hlasov v najmenej štyroch zo šiestich štátov Austrálie.